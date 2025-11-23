撞場TWICE！「台版Jennie」狂減布料拚了 合體丁寧、鍾欣凌組女團

記者徐珮華／台北報導

孫淑媚出道30年，昨（22）日在高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個唱「MAY好三十」。儘管撞場TWICE高雄世運演唱會，她仍使出渾身解術，化身「台版Jennie」大跳〈like JENNIE〉嗨爆全場；還找來因戲結緣的好友丁寧和鍾欣凌組團大唱〈Golden〉，令讓全場粉絲驚呼：「太超值了！」

孫淑媚舉辦人生首場大型演唱會「MAY好三十」。（圖／華貴娛樂提供）

孫淑媚開場以紅色花朵戰袍亮相，刷著電吉他帥氣出場，磅礴氣勢飆唱〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉、〈愛到坎站〉、〈媽媽你無對我講〉等歌曲。接著帶大家坐上時光機，回到她演藝生涯的起點，與當時參加歌唱比賽的自己跨時代對唱〈桂花巷〉，感性表示「看別人開演唱會感覺容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年」，更謝謝粉絲選擇她，成就了這場演出。

演唱會中段，孫淑媚火力全開，換上勁裝與高雄在地舞團大跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個多月的舞技，從眼神到肢體語言都充滿自信魅力，只是一跳完就自虧「有看過這麼喘的Jennie嗎」。

孫淑媚化身「台版Jennie」挑戰〈like JENNIE〉。（圖／華貴娛樂提供）

演出前對嘉賓保密到家的孫淑媚，找來因拍攝戲劇《拜六禮拜》成為好姐妹的丁寧和鍾欣凌，合唱戲劇主題曲〈拜六禮拜〉。接下來畫風一轉，3人變身偶像女團，穿著牛仔風團服、跳著整齊劃一的排舞，飆唱獵魔女團歌曲〈Golden〉，還搞笑按照身形將團名取名「SML」宣布正式出道，驚喜橋段讓現場粉絲驚呼連連。

丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌飆唱〈Golden〉。（圖／華貴娛樂提供）

為了人生第一場演場會，孫淑媚重金打造頂級聲光效果，搭配精心設計的巨型LED與機關舞台，更端出30多首經典歌單，準備多套華麗服裝，笑稱服裝布料會一套比一套少，要爸爸不要生氣。而人生最大願望是當米蟲的她，演出最後還把枕頭、棉被穿上身，將舞台當作床鋪直接躺下，開心大喊「粉絲都是自己人，我想要怎樣都可以」。

