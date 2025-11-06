撞壞公物要賠！「測速照相」居冠 賠償金近2百萬

發生車禍除了撞人撞車會有財損，意外被波及的公有財產也得要照價賠償，賠多少得看毀損的程度。（圖／東森新聞）





發生車禍除了撞人撞車會有財損，意外被波及的公有財產也得要照價賠償，賠多少得看毀損的程度。《EBC東森新聞》深入追查，在馬路上常挨撞的公物中，價格最貴是測速照相，若是相機或雷達受損，維修費近200萬；而排第二的則是緩撞車，同樣要賠100多萬。而如果你撞到的是路樹，就得看樹的品種和樹齡，若是珍貴的大王椰子，賠償恐會達到上百萬。

小貨車往對向快速行駛，90度甩尾撞上路樹，車上貨品全飛，貨車冒出熊熊火光，嘉義這名駕駛帶傷落跑。另外台北這名男子則是酒駕，油門催落衝上分隔島，一頭撞上大王椰子樹。而國道上這部廂型車，則是撞上高公局緩撞車，高速衝撞下，車身擠壓瞬間少了一截。

這幾起自撞車禍不是撞到人，而是撞到公有財產，但賠償金額恐怕比你想像的還要高，撞壞什麼荷包會大失血呢？《EBC東森新聞》揭密，第一名是測速照相，如果撞斷的話，賠償金額高達160萬元到200萬元不等，因為裡頭的相機以及雷達設備，維修費非常的高。

測速照相占據榜首，相機設備有沒有壞是關鍵，若是桿身受損，費用就會大幅降低。而第二名則是緩撞車113萬，光是修車就要88萬，修車期間的租車費更是高達44萬元。第三名大王椰子樹，撞倒要賠上百萬，馬路上最常被撞的公物就是路樹，撞倒還得賠償人工種植費。第四名也常挨撞，撞壞變電箱要賠50萬左右。\

而智慧停車柱則是11萬；交通號誌像是紅綠燈，價格約落在10萬元左右，駕駛人開車上路真的得小心。

記者vs.民眾：「160萬到200萬，（測速照相喔），對，（喔那真的很貴，開車要小心一點）。」

記者vs.民眾：「金額也是滿驚人的，對啊100多（萬），可能是照相機的關係吧。」

損壞公物照價賠償是天經地義，不過自己小心，別人不一定會注意，意外難以避免，若是真的擔心撞壞賠不完，駕駛可以選擇投保超額責任險，但還是希望最好別派上用場。

