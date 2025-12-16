撞擊畫面曝光！三寶女開車突換車道 害垃圾車猛撞2車

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

謝女所駕駛的車輛突然變換車道。（圖／翻攝畫面）

新北市三重清潔隊1輛垃圾車，日前行經台64線12公里處時，因前方突然1輛車變換車道竄出，以致垃圾車煞車不及只好右轉閃避，切入該車道連撞2車，衝擊力之猛，不但將其中1輛藍色車從車道鏟飛，也把另1輛白色車尾撞凹，警方獲報後已找到突然變換車道的車輛駕駛，將釐清相關車禍細節，依相關規定辦理。

垃圾車猛撞2車瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市警察局蘆洲分局上周四（11日）下午5時許，接獲民眾報案，在五股區台64線成子寮匝道出口前發生多車連撞的嚴重交通事故，警方獲報到場發現，駕駛垃圾車的郭姓男子（35歲）為閃避突然變換車道謝姓女子（47歲）的汽車，不慎擦撞劉姓女子（50歲）所駕駛汽車及韓姓男子（52歲）所駕駛汽車。

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

從垃圾車行車紀錄器畫面中可見，1輛白色汽車因塞車而突然變換車道到內車道，後方垃圾車駕駛見狀趕緊煞車並往右閃躲，先直接撞飛1輛藍色汽車，並追尾另1輛白色汽車後停下，而一開始不當變換車道的三寶行為，也讓肇事的垃圾車駕駛脫口而出一句「靠邀」。

現場共造成3輛車子毀損，包括垃圾車右車頭、2輛汽車後保桿與左側側身等多處凹陷掉漆，警方進行對3位駕駛酒測，數值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

不良行為，請勿模仿！

