撞擊畫面曝光！機車猛撞左轉轎車 22歲騎士彈飛摔車頂不治

【記者鮮明／苗栗報導】台61線西濱公路高架橋下昨（20日）晚發生死亡車禍，22歲李姓男子騎機車行經苑裡鎮出水路口時，與1輛左轉的轎車發生碰撞，李男送醫搶救仍宣告不治。肇事轎車駕駛徐男無酒駕，由警方依過失致死罪移送偵辦。

根據監視器畫面，當時路口為閃黃燈，轎車左轉時在路口中間處，遭直行的機車撞上右側車身，騎士當場彈飛，重摔在在轎車後車廂蓋板上。

警方調查，死者李姓男子從台中騎機車沿西濱公路高架橋下北上直行，行經苗栗縣苑裡鎮出水路口，與駕駛自小客沿對向南下車道左轉的徐男發生碰撞，徐男當場倒地、意識模糊，經救護人員送醫搶救，仍於今天凌晨0時許宣告不治。

廣告 廣告

徐姓男子車內載有16歲的女友，經警方酒測徐男未酒駕。據了解，該路口設有號誌及左轉指示燈，但當時深夜號誌轉為閃黃燈，初步判定轎車左轉未讓直行車先行，責任較大，但詳細事故原因仍有待進一步釐清。

警方表示，西濱高架橋下方路段因設有橋墩，夜間不易辨識來車，呼籲用路人行經路口時減速慢行，並遵守號誌行駛。

機車撞上左轉轎車，造成22歲騎士不幸死亡。民眾提供

事故發生在苑裡鎮西濱公路高架橋下方。民眾提供

22歲李姓騎士撞上左轉轎車，傷重不治。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

