撞擊畫面曝光！74歲翁開車撞分隔島 燈桿傾倒砸毀對向3車

北市方翁開車自撞分隔島，導致燈桿傾倒砸中對向3部轎車。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區驚傳自撞事故，28日下午2時32分，1名74歲方姓老翁，開車行經大度路三段時，因不明原因失控撞上分隔島，導致燈桿斷裂傾倒，還砸中停等紅燈的3部轎車，導致車流一度回堵，所幸並無任何人員受傷，至於事故過程及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

北投分局表示，今天下午2時32分，方翁開車沿大度路三段往淡水方向行駛，卻突然失控追撞分隔島，路口燈桿瞬間斷裂，直接往對向車道傾倒，還砸中停等紅燈的3部轎車，現場交通一度受阻。

路人見狀立刻報案，警消獲報後趕抵現場，儘管現場無人受傷，但方翁年事已高，遂將他送至醫院觀察，所幸經檢查後並無大礙；警方也對方翁進行酒測，數值為0毫克，駕照及車籍均正常；警方也在現場疏導交通，並將事故車輛拖離現場。

北投分局呼籲，民眾開車上路時，務必減速慢行，並留意車前狀況，以免突發事故釀成意外傷害。

