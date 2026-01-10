撞擊畫面曝！休旅車逆向超車出人命…騎士疑閃車逆撞倒退貨車慘死

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗後龍鎮發生離奇死亡車禍，騎士疑為閃車猛撞對向小貨車，傷重不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗後龍鎮發生離奇死亡車禍，昨日（9日）下午1時許，一名64歲朱姓男子騎機車行經勝利路時，疑似為了閃避逆向行駛車輛，駛入對向車道後撞上正在倒車的小貨車，朱男當場失去意識，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。

監視器拍下，9日下午1時30分許，朱男（64歲）騎乘機車沿勝利路行駛，來到事故路段時，對向正好有一輛小貨車正在倒車，一輛白色休旅車為了超車，違規跨越雙黃線行駛，朱男疑似為了閃車，駛入對向車道，一頭撞上還在倒車的小貨車，當場失去意識，經緊急送醫搶救宣告不治。

小貨車當時正在倒車，突遭對向騎士逆向衝撞。（圖／翻攝畫面）

警方調查，小貨車駕駛陳男（58歲）酒測值零，朱男酒測值有待檢察官相驗釐清，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待進一步調查。竹南分局呼籲，用路人行車時應隨時注意周遭路況，並遵守行車方向與交通規則，避免發生危險情形，共同維護道路交通安全。

