撞擊畫面曝！國道小貨車故障 駕駛下車看遭撞亡

國道一號北上新竹寶山路段，30日中午12點多，發生一起死亡車禍，49歲的黃姓小貨車駕駛疑似因為爆胎，把車停在路肩，自己下車查看，等待救援，還來不及擺出三角錐警示，後方一台大貨車就猛力追撞，害得黃姓駕駛當場身亡，56歲林姓大貨車駕駛自稱疑似恍神，偏移車道釀禍，當時驚悚的撞擊畫面也曝光。

民眾行車紀錄器拍下，駕駛開在國道上，右前方一輛大貨車從外側車道不斷往路肩偏移，接著撞上停靠在路肩的白色小貨車，撞擊力道猛烈，車殼零件四處噴飛，目擊乘客嚇得驚叫連連。

目擊乘客：「唉呦危險啊。」

遭撞的白色小貨車後車斗被撞到扭曲變形，輪胎噴飛，車上疑似一綑綑的布條散落在車道上，但駕駛不在車內，而是趴在車尾處護欄旁，他的傷勢相當嚴重，救護車到場前，已經明顯死亡。

行經車輛駕駛：「兩台車事故。」

肇事的藍色大貨車車頭傾斜，不斷冒煙，兩個輪胎輪軸撞到分離脫落，可見當時撞擊力道之大。

事發生在30號中午12點45分，國道一號北上106.5公里，新竹寶山路段，49歲黃姓白色貨車駕駛疑似因為輪胎爆胎故障，於是把車停在路肩等待救援，他下車查看，當時人站在小貨車後方，疑似還沒來得及擺放三角錐，遭到56歲林姓大貨車駕駛，從小貨車後方猛烈撞擊，黃姓駕駛當場失去呼吸心跳，不幸死亡，林姓駕駛也受傷。

國道二隊楊梅分隊小隊長戴家財：「林男駕駛營業大貨車，於上揭時地，疑因恍神撞擊停放在外側路肩之黃男駕駛自小貨車而肇事，本起事故造成林男駕駛1人受傷，黃男駕駛1人死亡。」

警方表示肇事的林姓駕駛，酒測值是零，黃姓死者還要抽血檢測，疑似林姓駕駛恍神釀禍，國道北上車道也因為這起事故，一度回堵長達3公里，直到下午2點14分後才排除，至於詳細原因，國道員警還要進一步調查釐清。

