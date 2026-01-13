撞擊瞬間曝光！三寶女未兩段式開車門 機車衰遭擊落害6旬夫妻慘摔

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區幸福路568號前，今天（13日）上午11時許，1名41歲藍姓女子違規將車臨停紅線下車時，未注意到後方來車，也未依規定「兩段式開門」直接打開車門，造成騎車載著老婆的62歲陳姓老翁迎頭撞上，瞬間陳翁及其老婆連人帶車慘摔，2人全身多處受傷緊急送醫救治。警方獲報到場，雙方並未酒駕及毒駕，但藍女未依規定兩段式開車門以及違規停車，警方將依法開罰。

陳翁夫婦噴飛慘摔。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時藍女將車違規臨停在幸福路568號前紅線上，準備下車時並未朝後方查看及兩段式開車門，陳翁當時載著老婆湯婦行經，來不及剎車的情況下，撞上藍女正在開啟的車門，讓陳翁及老婆連人帶車重重摔倒在地，藍女嚇得立即趨前查看關心，所幸陳翁及其妻湯婦送醫救治後無大礙。

機車撞擊車門瞬間。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場，藍女經檢測並未酒駕及毒駕，將依《道路交通管理處罰條例》第56-1條未依規定開啟車門及第55條第1項紅線臨時停車對藍女進行舉發。

警方呼籲，駕駛車輛於道路停車或臨停開啟車門時應注意後方車輛，務必先確認後方無來車，並以「右手開左門」的方式轉身查看，避免發生車禍，如未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，將依《道路交通管理處罰條例》56-1條處汽車駕駛人新台幣2400元以上4800元以下罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

