撞擊瞬間曝光！為查詐騙車手...新興分局勇警閃車自撞違停小貨車

記者洪正達／高雄報導

張姓巡佐撞擊後當場倒地不起，送醫後仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）

高雄新興分局張姓巡佐12日下午外出調查詐騙案件時，行經三民區建國三路與市中路口時，為了閃車撞上一台違停的小貨車，送醫後傷重不治，同事收到消息後紛紛感到震驚、不捨，目前警方正在協助家屬辦理後事中，詳細肇事責任將由交大判定，目前路口監視器也已曝光，清楚拍下張姓巡佐車禍瞬間。

從影片中可以發現，車禍前疑似旁邊賣場的小貨車正在進行裝卸貨，但張姓巡佐正騎機車調查一起詐騙車手案，為了閃避同向車輛不慎自撞該輛違停小貨車，張姓巡佐隨即傷重倒地，當救護車趕抵現場急救時，張姓巡佐已失去生命跡象，送醫後仍不治。

新興分局指出，前金分駐所張姓巡佐（54歲）於12日下午1點15分執行勤務時，在三民區建國三路、市中一路口發生車禍，經醫院急救後宣告搶救無效，警方正全力協助家屬處理後續事宜。

車禍現場血跡斑斑，機車嚴重扭曲變形。（圖／翻攝畫面）

初步了解，張姓巡佐因公在外偵辦詐騙案，當下正外出查看車手活動路線並調閱相關影像，但不幸於途中發生交通事故意外；由於雙方都沒有酒駕，初判車禍地點有違規車輛停放，導致撞擊該小貨車釀禍，詳細肇因待釐清，小貨車駕駛柳男（34歲）依過失致死罪現行犯移送偵辦。

警方沉痛的表示，張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調任新興分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

