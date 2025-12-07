撞擊瞬間曝光！跑車「牛魔王」疑違規「切西瓜」 害重機閃不及撞飛

記者林意筑／彰化報導

彰化縣芬園驚傳對撞事故！昨（6）日晚間7時許，一輛「牛魔王」豐田Supra跑車於139縣道與對向準備左轉的紅牌重機發生對撞，騎士當場噴飛倒地，全身多處擦傷、左手骨折。如今撞擊瞬間曝光，可見「牛魔王」疑似在路口違規跨越雙黃線，造成重機閃避不及。對此彰化警分局表示，肇事原因仍待釐清，如有違規情事將會依法開罰。

2車發生碰撞後，騎士慘摔倒地骨折送醫。（圖／翻攝畫面）

據悉，昨日晚間7時許，25歲曾男乘騎紅牌重機沿著139縣道往彰化方向直行，行經大彰路與員草路口時，對向車道上的由30歲陳男駕駛「牛魔王」突然左轉，導致騎士曾男閃避不及撞上，瞬間噴飛後重摔倒地。

「牛魔王」疑似在路口違規跨越雙黃線，造成重機閃避不及。（圖／民眾提供）

事故發生後，消防員獲報前往救援，發現騎士全身多處擦挫傷、左手骨折，並將其送至南投草屯佑民醫院治療，所幸無生命危險，雙方駕駛經酒測均無酒駕情事。如今事故畫面曝光，發現「牛魔王」由彰化市往南投方向行駛，行經路口時突然跨越雙黃線左轉，導致重機撞上。警方強調，雙方肇事原因仍待釐清，如有違規情況，將會開單告發。

「牛魔王」跨越雙黃線左轉，導致重機撞上。（圖／民眾提供）

