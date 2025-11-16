撞擊瞬間曝光！高雄73歲翁失控「撞翻待轉區」騎士團骨牌倒地…1死9傷

記者洪正達／高雄報導

多輛救護車趕抵現場將傷者送醫。（圖／翻攝畫面）

高雄73歲陳姓老翁16日下午開車行經楠梓區德民新橋，準備在下橋後左轉時，先是撞上一名機車騎士，再失控撞進前方待轉區內的數輛機車，造成9名騎士送醫，不過最先被撞上的陳姓男騎士（50歲）送院後意識改變，經搶救後宣告不治，另8名傷者中3人骨折住院，5名擦挫傷患者已先行出院，目前監視畫面以已曝光，清楚記錄下陳翁肇事的所有過程，不過詳細的車禍原因仍要由警方判定。

從畫面中可以發現，陳翁才剛駕車下德民新橋，當準備左轉時並未發現到前方的機車騎士，當場將對方撞飛，再失控撞進正在待轉區內的數輛機車，過程相當短暫，機車騎士像保齡球一樣紛紛倒地，其中一名女子被撞上翻滾後，艱難的挺起上半身倚靠在已停下的肇事車旁，緊接著數輛救護車趕抵現場，將傷者紛紛送醫。

最先被撞上的50歲男騎士送醫不治。（圖／翻攝畫面）

楠梓分局指出，16日下午5點多，73歲陳男駕駛自小客，在下橋後準備右轉清豐二路360巷時，先擦撞1部機車後，再向前行駛土庫一路時，又撞擊待轉區內8台機車，除汽車駕駛外共有9名傷者送醫，所幸傷者均無大礙，肇事的陳姓駕駛排酒駕。

待轉區內的多名機車騎士被撞的人仰馬翻，其中3人骨折住院，其餘5人已出院。（圖／翻攝畫面）

消防局則說，楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局獲報後出動6車14人前往搶救，現場為自小客車與多輛機車發生車禍，到場後無人受困，均意識清楚，包含5男4女共9名傷者全數送醫，但最先被撞上的50歲陳姓男騎士，送醫後突然意識改變、傷重不治

