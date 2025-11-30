撞擊瞬間曝光！2轎車迎面對撞「蹦！」巨響引目光 4人掛彩急送醫

記者林意筑／台中報導

56歲簡男駕車與對向車輛發生對撞事故。（圖／翻攝畫面）

蹦！台中市大里區驚傳對撞車禍，昨（29）日傍晚5時許，56歲簡男駕駛轎車沿著大里路行駛，準備左轉進入大衛路時，突然與對向直行車迎面相撞，撞擊力道猛烈發出巨響，引發附近民眾、店家外出查看，嚇得立即通報警方到場處理，所幸4名傷者經送醫治療後已無大礙，至於事故發生詳情有待進一步釐清。

簡男左轉時與行駛在對向車道上的34歲謝男迎面撞上。（圖／翻攝畫面）

據了解，簡男昨日傍晚駕駛轎車沿著大里路行駛，行經大衛路時準備左轉，不料與行駛在對向車道上的34歲謝男迎面撞上，「蹦！」一聲，讓附近店家與路人嚇一跳，2輛車卡在路口，零件四散，現場交通一度打結。

撞擊力道猛烈，2輛車嚴重毀損，車上4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

警消獲報趕抵，立即將4名傷者送醫治療，所幸皆無生命危險，後續警方針對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情事，排除酒後駕車因素，詳細肇事責任仍交由交通警察大隊進一步釐清。警方也提醒，路口向來是事故熱點，駕駛人左轉、轉彎時務必再三確認對向來車，切勿搶快硬轉，一個分心就可能釀成意外，不只車子受損，人也跟著受傷，得不償失。

