撞擊瞬間曝光！75歲翁「衝撞散花」彈飛5機車…下秒衝進對向車道消失

記者洪正達／高雄報導

監視器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

高雄苓雅區鐵道街24日早上發生一起驚悚車禍，一輛由陳姓老翁（75歲）駕駛自小客行經該路段時，在正義路口不知何故失控，筆直撞向前方的正在停等紅燈的5輛機車，造成5名騎士受傷，所幸傷勢都沒有大礙，如今監視影像也曝光，清楚拍下老翁在撞上前方機車後，整車還筆直的橫越馬路，相當驚悚。

從影片中可以發現，該輛肇事的自小客在像炮彈炸飛一群騎士後，筆直衝向對面的同向車道，過程中還橫越馬路，所幸正義路上沒有人車經過，否則若造成二次撞擊將會造成嚴重的後果。

陳翁車輛衝過正義路口後，筆直向前衝。（圖／翻攝畫面）

苓雅分局指出，警方於24日早上10時1分接獲通報車禍，警方派員趕抵後，初步了解為陳姓老翁（75歲）駕駛自小客沿鐵道街由西向東行駛，行經正義路時衝撞前方正在停等紅燈5輛機車致肇事，造成5名機車騎士受傷，其中3人由救護車送醫，另2人則自行就醫，所幸輕微擦挫傷無大礙，全案無人酒駕。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器，初判陳男駕駛操作不當、未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判，另陳男闖紅燈行為，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1,800元以上，5,400元以下罰鍰。

這起車禍造5人受傷，所幸傷勢都沒有大礙。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

