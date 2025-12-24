撞擊瞬間曝！台中女果菜市場前 遭聯結車輾斃

台中女騎士遭撞身亡。（圖／翻攝畫面）





台中市西屯區果菜市場前，23日傍晚發生死亡事故。一名吳姓女騎士騎乘機車從市場大門駛出時，疑未察看路況及來車，與一輛由謝姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，吳女當場被捲入車底，不幸遭輾斃。謝男並非果菜市場相關人員，僅為路過該路段，卻發生憾事。

台中市警第六分局指出，57歲的吳姓女騎士於下午5時許行經該路段時，與46歲謝男駕駛的聯結車發生碰撞，導致吳女重傷倒地，經送醫急救後仍宣告不治。初步調查顯示，謝男持有合格駕照，經酒測及毒品檢驗均呈現陰性反應。事發當時，謝男駕駛聯結車沿環中路一段直行，與吳女所騎乘的重型機車發生事故。

謝男向警方表示，該路段因鄰近果菜市場，車流量大且車況複雜，加之路口並未設置交通號誌，機車時常在轉彎後直接駛入車道。他當時駕駛大型車輛，行駛速度並不快，也特別預留空間供機車通行，不料事故發生得非常突然，雖已緊急踩煞車，但因反應時間不足，最終仍未能及時避免碰撞。

根據事發地點的監視器畫面顯示，吳姓女騎士從果菜市場內駛向馬路，過程中疑未注意對向來車，亦未在路邊停等，即直接駛入車道，隨即遭聯結車側面撞擊。吳女倒地後被捲入輪下，當場死亡。謝男在事故發生後立即停車，並開啟警示燈示警。

