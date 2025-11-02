撞擊瞬間曝！淡水恐怖車禍 她等紅燈無辜遭撞命危
新北市淡水區昨（1日）深夜發生重大車禍，1輛左轉車疑未禮讓直行車，導致車輛先與直行車碰撞，再失控衝撞停等紅燈機車，造成女騎士當場失去呼吸心跳。駭人3車碰撞瞬間，全被一旁車輛行車紀錄器拍下。
從機車後方車輛行車紀錄器畫面，可見23歲黃姓女子駕駛的白色左轉車，禮讓完對向的計程車與機車後，疑似未再確認前方車況便逕行左轉，與33歲張男駕駛的黑色車輛發生猛烈碰撞。
由於事故路口為下坡路段，加上兩車車速疑似不慢，導致黃女碰撞後，失控高速衝撞在下坡處停等紅燈的67歲吳姓女騎士，接著猛撞停車場外牆才停下。無辜遭撞的吳女當場失去呼吸、心跳，機車更被撞進停車場內。
黃女一度受困嚴重受損的車內，所幸救出後僅有輕傷，張男的黑車雖有明顯損傷，不過本人並無大礙僅有擦挫傷。失去生命徵象的吳姓女騎士仍在淡水馬偕搶救中。警方表示，黃女及張男均無酒測反應，詳細事故原因及肇責比例仍待釐清。
其他人也在看
獨家／有鬼？10年內車掛23年老車車牌 警認疏失縱放
獨家／有鬼？10年內車掛23年老車車牌 警認疏失縱放EBC東森新聞 ・ 1 天前
中華三菱XForce來了！79.9萬元起展開預售、即刻開放預約試乘
Mitsubishi全新小型休旅XForce即將登場，結合都會風格與冒險靈魂，為新世 代駕駛開啟全新的自由體驗。中華三菱今宣布Mitsubishi XForce 79.9萬元起於11/3起展開預接單，並同步開放線上預約試乘。活動期間（11/3-12/29）完成5,000元預付金，即可享「五倍放大禮遇」25,000元原廠配件金，再享交車好禮。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
板南線列車「倒退嚕」！乘客卡隧道10分鐘悶熱難耐 復興站月台大爆滿
許多乘客在社群平台分享當時經歷。一名乘客表示搭乘該列車時，在隧道中突然停車，車長廣播指出前方列車異常，車廂一度悶熱。另有乘客指出，19時05分於板南線搭車時，列車突然停止載客，所有乘客被請下車並在月台等待，造成驚訝與困惑。另有反映稱，於龍山寺站列車停留超過十...CTWANT ・ 1 天前
333路公車11/3上路 台中國際機場直達台中車站更便利
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府持續優化台中國際機場聯外公共運輸服務，繼今年7月啟用機場快線後，互傳媒 ・ 20 小時前
理想電動車驚傳自燃！官方認錯召回1.1萬台同車型
理想電動車驚傳自燃！官方認錯召回1.1萬台同車型EBC東森新聞 ・ 16 小時前
國民神車改款後還能獨霸市場嗎？｜Toyota Corolla Cross / Altis GR Sport 深度賞
在台灣市場一直維持領先地位的 Toyota Corolla Cross 以及 Altis 車系，日前發表的中期小改款作業，除了重整車型編成，Corolla Cross 也終於針對 GR Sport 進行更新，甚至 Corolla Altis GR Sport 也新增了 HEV 油電車型，雖然沒有外界傳言是按照日規車型進行改動，不過由國瑞專責自主研發設計的外型、加上配備量體上的調整，這兩台國民神車是否還能維持強勢的地位？2GameSome ・ 1 天前
17.8匹水冷怪獸來了！PGO TIG DCline直接幫你改到好
PGO摩特動力推出全新旗艦「TIG DCline」，主打T-Technology科技、I-Intelligent智能、G-Genius天賦三大核心，簡直是地表最聰明又最猛的速克達。搭載Vortex二代水冷引擎，最大馬力達17.8匹，馬力重量比更達7.58 PWR，實力穩壓同級。短軸距高剛性車架與45度傾角設定，讓彎道攻勢又快又穩，不論通勤還是跑山都超有感。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
2025日本移動展｜Honda Prelude 與 CB1000F 的回歸，是一場懷舊？還是一場革命？
一個肺炎作為開端影響了全球經濟，車市方面不論二輪四輪都難逃衰退、巨擘Honda自然也難置身事外，儘管壓力逐漸舒緩且在面對近年來的「純電浪潮」有所反轉，讓燃油車及Hybrid動力得以重新受到親睞，但一手推著經典轎跑Prelude回歸、一手CB1000F的車系復活，在這次日本移動展中，或許我們可以試著解讀看看Honda想表達什麼。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
2025日本移動展｜Ariya小改、Leaf大變身！Nissan這一波攻勢能奏效嗎？
在歷經近乎一整年的品牌經營與存續議題後，至今仍未尋得滿意解答的Nissan依舊在日本移動展中推出相當亮眼的陣容，已正式交棒且成為品牌運動車款招牌的Fairlady Z、旗艦MPV大改款Elgrand的主秀亮相、面向歐美與中東市場的Patrol以及日本當地市場的K-car車款，依照「多的是、你要不到的車」慣例，剩下與台灣市場相關的有哪些？自然是純電主軸的小改款Ariya和大改款Leaf。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
【牛刀小試！Land Cruiser 公路表現大進化！】越野能力卻有「致命妥協」？後軸鎖定風波～聽聽和泰官方怎麼說！
全新世代 Toyota Land Cruiser 這次以更貼近全球越野市場的定位回歸台灣，延續車系一貫的「可靠、耐用、能走到世界盡頭」的核心精神。外型設計回到更硬派、方正的輪廓，搭配明顯的輪拱、直立式水箱護罩與高離地間隙，整體更具越野工具車的視覺感。車內則在傳統與現代間取得平衡，以直覺式按鍵、握感清楚的控制介面，加上更實用的座艙配置，讓駕駛在公路與非鋪裝路面都能專注操作而不手忙腳亂。 動力採用新世代平台 TNGA-F 打造，車體剛性提升之餘也減輕不少重量，搭配全新渦輪增壓動力與全時四驅系統，使其在高/低速越野範圍都有更好的扭力輸出與控制反應。多模式地形管理系統、中央差速鎖、低速巡航等越野科技一應俱全，讓即使不是專業越野玩家，也能在碎石、泥地或陡坡等複雜地貌中維持穩定通過能力。 安全配備方面，Land Cruiser 標配 Toyota Safety Sense 3.0主動安全系統，包括自動煞車、車道維持輔助、自適應巡航與盲點偵測等日常使用必備功能，同時在車體結構上也維持一貫的高可靠度，確保在越野環境或長途旅程都能提供穩定防護。無論是家庭出遊、長途旅行，或真正深入戶外探險，它都能兼顧舒適與安全。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前
台中男持棍隨機砸6車 受害車主傻眼:雙方不認識
中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導台中街頭驚見砸車怪客，31歲莊姓男子，疑似因為情緒不穩，大街上隨機砸車，總共有六部轎車遭受波及，受害車主直呼無奈，因為雙方根本不認識，而這名砸車男子，兩個月前才被發現持刀在大街閒晃，這回再闖禍，被依毀損罪嫌移送偵辦。台中男持棍隨機砸6車 受害車主傻眼:雙方不認識(圖/民眾提供)男子發狂似的，手持鐵棍，朝停放在路旁的車輛猛砸，嘴裡不斷叫囂念念有詞，砸一台不足以洩憤，他持續在街上，找尋下手目標，沿街破壞，六部轎車。遭波及的車輛，擋風玻璃半邊都被打碎，碎玻璃散落在轎車後車廂，還有轎車被砸出一個大洞，慘不忍睹遭波及的車輛擋風玻璃半邊都被打碎 碎玻璃散落在轎車後車廂(圖/民視新聞)受害車主，直呼無奈，因為他們根本不認識砸車男子，砸車怪客，出沒地點，在台中市大里區喬城路，警方獲報到場，砸車男子，已經被憤怒車主，壓制在地。砸車犯嫌，是31歲莊姓男子，據了解他並非當地人，疑似因為情緒不穩，才會隨機動手砸車洩憤，被警方上銬逮捕。莊姓男子兩個月前也曾被發現持刀逛大街 如今又隨機砸車被移送偵辦(圖/警方提供)其實莊姓男子，兩個月前，也曾被發現，大喇喇持刀逛大街，沒想到現在又隨機砸車，宛如不定時炸彈，除了得面臨法律刑責，也得負起賠償責任。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中男持棍隨機砸6車 受害車主傻眼:雙方不認識 更多民視新聞報導釣具行外廂型車遭砸! 疑老闆前妻兒在外結怨被尋仇治安危機？南港Citylink「暗夜惡煞傷人砸車」 1男受傷送醫急救台中綠美圖將登場！ 館方辦夜宿活動邀民眾＂提前入厝＂民視影音 ・ 15 小時前
男持鐵棍隨機砸車 6車遭殃.毀損罪移送
台中市 / 綜合報導 台中大里區發生隨機砸車事件，31歲的莊姓男子，拿著長約1公尺長的鐵棍，砸毀路邊停放車輛，1名女子拍下莊姓男子脫序行為，但被莊姓男子盯上，女子嚇到拔腿就跑，莊姓男子邊追邊砸車，一共6輛汽車被砸，一名車子被砸的車主衝上前，將莊姓男子壓制在地，警方趕到場將人帶回，全案依毀損罪移送偵辦。男子手上拿著大約1公尺的鐵棍，走到藍色轎車旁邊，對著車窗猛砸好幾下，揮舞鐵棍同時，還有好多輛機車經過，差點就被揮到，幸好都驚險躲過，目擊民眾說：「看到了，我在拍，之後好像回頭，看到他準備要追我了，我就趕快跑，感覺快要沒命了。」民眾拍下男子失控行徑，被男子盯上，一邊逃跑一邊報警，而男子緊跟在後方，沿路看到轎車都被砸，目擊民眾說：「一邊罵一邊走，經過這個地方，本來牽著孩子，覺得很害怕，趕快往後退。」砸車事件發生在台中大里喬城路，有的車擋風玻璃被打到破了大洞，還有車被打到車窗整片掉到地上，一共6輛汽車遭殃，被砸車主之一說：「你砸我車是要做什麼。」最後是民眾衝上去將男子撂倒，壓制在地，警方也火速到場接手，才阻止男子，但車子被砸毀相當無奈，只好自認倒楣，被砸車主之一說：「一直跑法院，我又要上班，又沒錢可以拿。」附近居民說：「在公園那裡睡。」居民表示，莊姓男子和他父親平常都在附近公園出沒，會碎碎念但並不會傷人，霧峰警分局內新所長高俊傑說：「依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。」警方調查，犯案的是31歲莊姓男子，上午10點多，疑似情緒不穩隨機砸車，而他脫序行為不只這次，今年8月，還曾拿著鐮刀在路上閒晃，嚇壞鄰居，被警方依社維法送辦，這次又拿著鐵棍隨機砸爛6輛轎車，被居民和警方，當街壓制，並且依毀損罪嫌移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
無照酒駕又超載！ 婦駕車自撞路樹害6傷
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮縣吉安鄉昨(30)日晚間，發生一起嚴重車禍。一名「無照又酒駕」的婦人，開車載著小孩跟表弟的小孩，一車6人行經吉豐路三段時，車輛突然失控撞上路樹，車體嚴重變形，車上的人一度受困，還好警消迅速趕到現場，破壞車體緊急救援，一名11歲男童一度失去生命跡象，急救後恢復呼吸心跳，最終6人都沒有生命危險。白色休旅車超車向內切，沒想到下一秒，休旅車突然失控，整輛車搖搖晃晃，先左切進入內側車道，接著一個右急轉彎，整輛車直接撞到路樹，強勁的撞擊力道，導致車輛零件四散，車體幾乎擠壓成廢鐵，車上6人受困，動彈不得。大批消防人員一湧而上，帶著擔架衝向事故車輛，破壞車體救人。花蓮消防特搜小隊長鍾汯澕說：「(後座)4位都是小朋友，2位是輕傷意識都清楚，然後一位是手有撕裂傷，初步評估是沒有骨折，最後一位小朋友意識不清，我們是最後把他脫困。」車上6人分別受到輕重傷，其中一位11歲男童，一度失去生命跡象，送醫急救後恢復心跳，所幸最後大家都沒有生命危險，車禍發生在30號傍晚6點多左右，花蓮吉安鄉吉豐路三段的南下車道，當時一名34歲的羅姓女子，開車先去載表弟三個小孩下課，再到市區接自己念高職的兒子，與五專的女兒，一行六人準備要回壽豐月眉住處，過程中卻失控自撞路樹。附近民眾說：「剎車，速度也是快啦，就往右邊偏嘛，要閃車，應該是要閃車沒有錯。」但警方調查，開車的羅姓女子不僅無照駕駛，而且酒測值高達0.58。花蓮吉安分局交通組長劉瑞年說：「初步了解羅姓駕駛，酒測值已經超過法定標準，她是無照駕駛以及酒後駕車還有超載乘客。」針對羅姓女子無照酒駕超速又超載的違規部分，警方將依法開罰，至於詳細的車禍原因，還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Mazds終於要認真發展電動化，已成立E-Mazda團隊 預計2027年帶來電動車專用平台
雖然目前電動車需求趨緩，但不少品牌之前就已投入資源進行開發，而Mazda於這方面就較少著墨，而在今年初公布的策略計畫和日本移動展訪問，都展現開發電動化的決心，並計畫2027年帶來專屬平台。目前電動車市場需求已無像先前般熱絡，但不少汽車品牌之前就已投入資源開發，反觀日系品牌相對就較不積極，而Mazda就是其中之一，雖然先前有推出MX-30和Mazda 6e等電動車，但都是基於CX-30燃油平台和中國長安合資開發打造，基本來說Mazda並未推出用於電動車的專屬平台。 不過在今年出的公布輕資產戰略中就有提到品牌電動化計畫，近日在日本移動展接受外媒訪問時，都明確表示Mazda已成立負責開發電動車的E-Mazda團隊，並計畫會在2027年帶來電動車專屬平台和電動車款，至於車型目前尚未定案，因柱部分取決於市場和規範。Mazda先前推出的MX-30和Mazda 6e等電動車，都是基於燃油平台和中國長安合資開發打造的車款。Mazda已成立E-Mazda團隊，計畫2027年會推出電動車專屬平台和車款。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前