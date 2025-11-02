撞擊瞬間曝！淡水恐怖車禍 她等紅燈無辜遭撞命危

台中市 / 綜合報導 台中大里區發生隨機砸車事件，31歲的莊姓男子，拿著長約1公尺長的鐵棍，砸毀路邊停放車輛，1名女子拍下莊姓男子脫序行為，但被莊姓男子盯上，女子嚇到拔腿就跑，莊姓男子邊追邊砸車，一共6輛汽車被砸，一名車子被砸的車主衝上前，將莊姓男子壓制在地，警方趕到場將人帶回，全案依毀損罪移送偵辦。男子手上拿著大約1公尺的鐵棍，走到藍色轎車旁邊，對著車窗猛砸好幾下，揮舞鐵棍同時，還有好多輛機車經過，差點就被揮到，幸好都驚險躲過，目擊民眾說：「看到了，我在拍，之後好像回頭，看到他準備要追我了，我就趕快跑，感覺快要沒命了。」民眾拍下男子失控行徑，被男子盯上，一邊逃跑一邊報警，而男子緊跟在後方，沿路看到轎車都被砸，目擊民眾說：「一邊罵一邊走，經過這個地方，本來牽著孩子，覺得很害怕，趕快往後退。」砸車事件發生在台中大里喬城路，有的車擋風玻璃被打到破了大洞，還有車被打到車窗整片掉到地上，一共6輛汽車遭殃，被砸車主之一說：「你砸我車是要做什麼。」最後是民眾衝上去將男子撂倒，壓制在地，警方也火速到場接手，才阻止男子，但車子被砸毀相當無奈，只好自認倒楣，被砸車主之一說：「一直跑法院，我又要上班，又沒錢可以拿。」附近居民說：「在公園那裡睡。」居民表示，莊姓男子和他父親平常都在附近公園出沒，會碎碎念但並不會傷人，霧峰警分局內新所長高俊傑說：「依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。」警方調查，犯案的是31歲莊姓男子，上午10點多，疑似情緒不穩隨機砸車，而他脫序行為不只這次，今年8月，還曾拿著鐮刀在路上閒晃，嚇壞鄰居，被警方依社維法送辦，這次又拿著鐵棍隨機砸爛6輛轎車，被居民和警方，當街壓制，並且依毀損罪嫌移送偵辦。 原始連結

華視影音 ・ 15 小時前