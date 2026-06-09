撞斷所長雙腿都沒事？同一法官2度縱放毒駕 鄉民氣炸：沒辦法接受！

鄉民中心／綜合報導

彰化2毒駕無保請回！法務部證實「同一法官」放人，引起大批民眾憤怒抗議！(圖／翻攝畫面)

彰化縣近日連續發生兩起震驚社會的毒駕案件，嫌犯分別開著載滿瓦斯桶的小貨車肇事，甚至還有人狠心倒車輾斷派出所所長的雙腿！不料，檢方對這兩名惡劣嫌犯聲請羈押，法院卻通通裁定「無保請回」，引發社會各界譁然。對此，法務部長鄭銘謙今日親自證實，這兩起令人憤怒的案件，竟然都是由「同一位值班法官」縱放，讓他直呼：真的沒辦法接受！消息傳到PTT，立刻掀起大批網友炸鍋狂轟。

【彰化2毒駕無保請回：同法官縱放惹議】

回顧這兩起驚悚的毒駕事件，第一起發生在5月30日，一名男子開著載滿瓦斯桶的小貨車橫衝直撞，猛烈撞擊路邊停放的轎車，隨後被驗出唾液毒品陽性反應；沒想到短短幾天後，6月4日又發生一起毒駕通緝犯襲警悲劇，埔鹽派出所所長陳國銘在執勤時，慘遭嫌犯倒車狠撞，雙腿當場被輾斷。

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兩起案件手段惡劣，檢方火速向法院聲請羈押，但這名承辦的值班法官卻認為，第一起案件的唾液快篩不能當作羈押認定毒駕的事由；第二起輾斷所長腿的案件，法官竟然認為犯嫌「沒有反覆實施之虞」，連續讓兩名毒駕犯無保走出法院。法務部長鄭銘謙今日強烈表達不滿，強調法務部完全無法接受這種裁定，檢察官也已在第一時間提出抗告。

【法務部證實同一法官：檢方抗告改收押】

對於排山倒海的批評浪潮，彰化地院急忙澄清，強調檢察官聲請羈押的案件，都是由院內原先排定的值班法官依程序處理。法官是在審閱檢察官提出的證據、訊問被告並聽取辯護人意見後，綜合全部證據做出的法律裁定。

幸好，正義雖然遲到，但沒有缺席。針對開瓦斯車毒駕的江姓被告，台中高分院在收到檢方抗告後，已於6月5日撤銷原先的「無保請回」裁定，發回彰化地院重新審理。彰化地方法院今日重開羈押庭，在檢察官據理力爭之下，法院終於改裁准預防性羈押，將嫌犯關進看守所。

網友以「彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官」為題發文，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

【網問彰化2毒駕無保請回：鄉民怒批恐龍】

這起事件在PTT上曝光後，立刻以「彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官」為題引發熱烈討論。鄉民們看到部長親自證實是同一人放人，怒火瞬間被點燃，紛紛留言狂轟：「第一個給你凹，第二個都襲警斷人雙腿了，還說沒有反覆再犯之虞？」、「有種一點公布法官姓名啦！」、「受害者自認倒楣？那以後酒駕吹氣算什麼？」

更有許多網友為受傷的所長抱不平，痛心直呼：「熱血所長自願去第一線結果被撞斷腿，還被法官這樣搞，以後誰敢當警察？」、「難怪沒人要當警察，根本是保護壞人，別人的小孩死不完！」這起「同一位法官連續縱放毒駕犯」的爭議，顯然已經讓台灣脆弱的司法信任度，再度降到了冰點。

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