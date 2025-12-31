撞死人後肇逃!2遺體慘遭多車輾過 1涉案駕駛落網

中部中心/蔡松霖、林子翔 雲林台中報導

在雲林縣元長鄉，昨天（30日）發生一起超離奇死亡車禍！，一名單車騎士與一名機車女騎士，2人遭撞擊後，又被輾壓，遺體支離破碎！警方抽絲剝繭追查，兩人到場時間，相距8分鐘，研判至少有兩輛車涉及肇逃！警方窮追不捨找到涉案第三車，是一輛載甘蔗大貨車，疑似輾過2人，駕駛已被檢警拘提、偵訊。

雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。涉案駕駛落網之後，提供出行車紀錄器，看得到天色昏暗、視線不很清楚，車子就這樣輾過一堆散落物，車體還因此彈跳嚴重搖晃！都壓到東西了，駕駛都不用停下來察看，是輾到了什麼嗎？他一路往前離開，直到警察找上門！再把畫面，仔細看一次，左邊有一輛自小客車，飛速開過去後，肇事車的右前方，出現一堆散落物，檢警研判，那是女騎士與機車，左前方也有一堆散落物，恐怕就是男騎士與腳踏車！

雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。案發在30日清晨五點多，台19線雲林元長後湖村路段，李姓單車騎士、與李姓女機車騎士，先後被撞倒後又被輾壓，遺體血肉模糊，一度無法確認身分。警方抽絲剝繭，先確定死者身分，又在30日晚間八點多，拘提65歲的載甘蔗貨車駕駛，初步釐清，駕駛到達時，兩人已倒臥，駕駛應該沒有撞倒人，但是輾過2人後肇逃！

問題來了，警方調查，單車與機車，一前一後騎到當場，兩者差8分鐘，是怎麼會被在同一地，分別被撞到？難道是，單車騎到內線，先被撞到，第一輛車肇逃？過了8分鐘後，第二輛車因為閃倒在地上的單車，往外線去撞到機車，然後第二輛車也肇逃？第三車甘蔗車，再輾過2人？李姓單車騎士，生前到處"撿銅鐵"，維持最基本的生活。李姓女機車騎士，一大早騎車到北港上班，卻在離家約10分鐘路程處出車禍。檢警持續要追另外至少兩位的肇逃駕駛，還2位死者公道。





