撞死人涉性侵 川普大執法逮逃美通緝犯1／酒駕釀2死逃美8年 台美合作逮通緝犯遣返回台受審

潛逃美國超過8年的台灣通緝犯蔡正為，曾在台犯下酒駕釀連環車禍，造成2死11傷；還犯下未成年性交等罪。沒想到他帶著妻小，舉家潛逃美國，一躲就躲了8年。直到今年2月川普大執法，抓非法移民，加上刑事局警方不斷聯繫美方幫忙，台美聯手下順利將他逮捕。昨天(29日)蔡正為由美方押解返台，今天(30日)正式遣返回台。

警方與通緝犯蔡正為：「後面的都會用書面告知，喔好。啊，你東西記得帶。」一踏進國門，立刻遭雙手上銬。他是涉犯公共危險罪及未成年性交罪的蔡正為，逃到美國躲了八年，終於在台美聯手下，29日被遣返回台。

今年已經45歲的蔡正為，情緒相當平靜，因為他早在今年2月就在美國加州洛杉磯狼狽被逮。

美國洛杉磯緝毒局特地在社群發文，說掃蕩非法移民時逮捕一名台灣籍男子，就是蔡正為。但仔細看，他落網的社區住家相當高級，不只有自己的轎車，被逮捕後甚至還能聘請律師團隊。

據了解，家境優渥的他，8年前帶著妻小，以旅遊名義免簽入境洛杉磯，期效過後持續非法居留，還在華人餐廳端盤子打黑工。直到2025年初，川普上任美國總統，2月展開掃蕩非法移民行動，順利將他逮捕。

刑事局國際科長李昆達：「本局對於外逃通緝犯，一向都是不遺餘力在做追緝，也會透過16個聯絡官跟各國做情資交換。今年在美加東南亞各地，已經潛返共計60名海外通緝犯。」為了抓人，刑事局持續跟美方聯繫，並提供通緝資料，會同美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)以及執法行動遣返局(ERO)等4大單位，一同緝拿蔡正為，強迫結束8年逃亡生涯，這下得好好面對自己的過錯。