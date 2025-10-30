撞死人涉性侵 川普大執法逮逃美通緝犯2／起底酒駕通緝男！ 蔡正為還涉性侵未成年

持續關注這名被押解回台的蔡正為，他2016年，跟未成年人性交易被判刑，隔年又在新北市酒駕，在街頭撞死一對夫妻，還有11人輕重傷。這傢伙，有膽酒駕，沒膽面對自己的行為。他趁判刑還沒定讞，帶著全家逃到美國，隨後在隔年遭到通緝。如今被抓回台灣，將要繼續接受8年前未完的審判。

肇事駕駛 蔡正為 (2017/03/07)：「我很抱歉，我如果能彌補的，我絕對會去彌補。」曾酒駕闖下大禍，蔡正為口口聲聲說很抱歉、會彌補，他就是這回被遣返回台的通緝犯，2017年他酒後在新北新莊區失控暴衝追撞多人，導致一對夫妻傷重不治，另外還有11人受傷。當時他還一路跪進靈堂，跟死者家屬認錯。

死者家屬 vs. 肇事駕駛 蔡正為 (2017/04/03)：「你這樣害人，害人家孩子沒父母，你晚上睡得著嗎？」表面看似誠意滿滿，家屬也堅信蔡正為真的會負起責任。死者家屬 (2017/04/03)：「他自己內心，我相信他會很愧疚。」沒想到肇事半年後，竟舉家落跑美國，這一逃就是八年，恐怕是不想面對龐大司法刑責，因為他還犯下「兒少犯罪」。

記者 龔品柔：「2016年這名蔡姓男子透過Line聯繫仲介，找上未成年女子進行性交易，把女方載到板橋這間汽車旅館。沒想到因為太緊張交易未果，隔了兩個禮拜又再約對方出來，這才得逞。」據了解，蔡正為曾經擔任食品機械務員。2016年因為跟未成年性交易，被判處6個月有期徒刑定讞。隔年3月又酒駕肇事，以20萬交保後，全家9月搬去美國，落地洛杉磯。2018年2月跟4月，分別被依公共危險及兒少犯罪遭通緝。今年2月在住家被逮，關押到移民拘留所，這個月29日遣返回台。

非當事委任律師 李育昇：「又有酒駕致死的行為，可處3年以上10年以下有期徒刑。他在美國非法居留被遣返後，之前的犯罪行為都得要一併，繼續接受審判跟服刑。」一連串惡行，終究逃不過法律制裁。等待他的，將是最嚴厲的審判。