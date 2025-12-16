撞死執勤女清潔員！酒駕男是安平名店老闆 炸鴨店緊急停業2天

環保公司女清潔員遭酒駕男撞死。

台南市安平區今（16日）早發生死亡車禍，23歲陳姓女清潔員在垃圾車尾執勤，遭48歲鄭姓駕駛從後方追撞，當場傷重不治，鄭男也因腳骨折送醫，第一時間還卸責稱沒有開車，事後被測出高達0.95酒測值，一度醉倒昏睡無法偵訊，也被起底是當地一家連鎖炸鴨店老闆，目前店家已掛上17、18日暫停營業公告。

死者陳女今早和男友同事一同出勤，到安平區慶平路定點收垃圾，她下車到車尾確認垃圾有無正確分類時，被一輛白色自小客車從後方追撞，當場被夾在兩車間傷重不治，男友下車目擊後崩潰不已，據目擊者表示，肇事駕駛鄭男第一時間還推託稱沒有開車。

鄭男被救出時意識清醒，但因撞擊力道過大腳骨折送醫，酒測值高達0.95，據了解，他是安平一家連鎖炸全鴨店的老闆，還曾上電視推廣自家食物，不過目前店家相關粉專皆已關閉，大門也緊急貼上暫停營業通知。

店家貼出暫停營業通知。

年僅23歲的陳女和男友交往3個月，10月才在男友介紹下，到私人環保公司擔任助手，固定上清晨6時到中午12時班別，下班再到飲料店打工到晚上，相當勤奮，環保公司同事也感嘆，死者服務親切，雖然共事不久，但仍相當有感情。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





