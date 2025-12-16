撞死女清潔員！酒駕男是「知名脆皮鴨店老闆」正面照曝光

肇事駕駛身分也被起底，他是在地知名脆皮鴨店的老闆。（圖／翻攝自扒趴鴨＿安平名店劍獅店臉書）





台南安平區今天（16日）上午發生一起恐怖死亡車禍，年僅23歲的女清潔員上午8點多出勤收垃圾，剛走到後車斗就遭一輛進口車追撞，女清潔員當場被夾在兩車之間慘死。最可惡的是這名肇事駕駛酒測值高達0.95，撞擊當下他居然還跟目擊民眾說｢車不是他開的」。而肇事駕駛身分也被起底，他是在地知名脆皮鴨店的老闆，曾因侵權遭求償，如今又酒駕撞死人。

停路肩，隨車女清潔員走到後方車斗要確認狀況，突然出現一輛自小客高速追撞，女清潔員直接被夾在兩車之間。畫面轉到垃圾車的行車紀錄器，女清潔員剛走到後車斗，隔不到2秒轎車就撞了上來，引擎蓋濺血、車頭全毀，女子夾在中間當場慘死。

肇事的白色轎車安全氣囊全爆開，闖禍的駕駛意識清楚，左右腳撕裂傷，被緊急送醫，身上散發陣陣酒臭還胡言亂語，又是酒駕撞死人。

目擊民眾vs.記者：「他說他沒有開車啊，（他說他沒有開車），對啊，他說他沒開車啊，很多人圍在那邊想要衝上去打他了，（和死者有認識嗎），有認識有認識，都有在講話聊天，都有互動這樣子，我覺得人生無常啊。」

女兒才剛上班兩個月，早班出勤卻遇死劫，死者父母接到消息到場哀痛欲絕。而死者男友剛好就是垃圾車駕駛，三角錐警示牌都放了，但對方酒駕根本沒看到。

垃圾車駕駛（死者男友）：「要看裡面有沒有回收，然後就被後車直接撞上，車速很快。」

事情發生在台南安平的慶平路上，今（16）日上午8點多，死者是民營清潔公司23歲的陳姓女清潔員，肇事的是48歲的鄭姓男子，他飆速撞死女清潔員，自己也受傷，警方抽血檢測，酒測值高達0.95，根本喝到爛醉。

右手臂刺青、頭染金髮，他就是酒駕撞死人的鄭姓駕駛，他同時也是安平名店扒趴鴨脆的老闆，自拍短影音行銷，也曾上過美食新聞，鄭姓駕駛和他的脆皮鴨店卻鬧過經營爭議遭求償。這次再度躍上新聞版面，卻是酒駕奪走一條年輕的寶貴生命。

