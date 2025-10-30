撞死彰化小姊妹！74歲無照翁「沒禮讓」遭判1年2個月
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
彰化縣伸港鄉去年（2024）2月22日，就讀國小的陳姓三姊弟放學返家途中，行經建國路時遭74歲蕭姓無照老翁駕車撞飛，造成兩名姊妹傷重不治。彰化地檢署依過失致死罪將蕭男提起公訴，今（30）日判決出爐，法院依罪過失致死判處蕭男1年2月徒刑，全案可上訴。
據了解，當時9歲與10歲的陳姓姊妹傍晚6點多放學過馬路返家，蕭男不僅超速駕駛，還未禮讓行人，導致兩姊妹當場重傷，送往彰化秀傳醫院及彰基醫院急救後仍不治。警方事後調查時，蕭男否認涉有過失，聲稱當時路口為綠燈，並辯稱三姊弟闖紅燈，才會閃避不及撞上。
檢方調查指出，雖然三姊弟確有違規通行，但蕭男行經行人穿越道時，應依規定暫停讓行，卻貿然駛入路口釀禍。法院認定，蕭男未注意車前狀況、行車疏失明確，且駕駛休旅車視野良好，更無藉口未察覺行人。
法官強調，即使行人違規通行，駕駛仍有禮讓義務。蕭男未遵守交通規則，造成兩姊妹喪命，事後又否認犯行，並至今未與家屬和解。綜合其過失情節、前科及經濟狀況，判處1年2月徒刑。
