撞死清大博士生判18年定讞 胡家瑞再審開庭惹怒法官

胡姓男子2016年開車闖紅燈撞死清大博士生，遭判刑18年定服刑中，提再審高等法院昨（22）日開庭審理，胡男庭上胡言亂語惹怒法官，遭痛斥「你根本沒病」直接宣布退庭。

回顧此案，胡家瑞2017年6月22日深夜11時許開車行經新店區中興路與民權路口時，闖紅燈高速迴轉撞上走在行人斑馬線上的清大博士生林仲桓與許姓女子，林被捲入車下拖行慘死，胡肇逃後發現林的筆電卡在車底，還將筆電丟進新店溪，遭逮後竟稱自己沒有闖紅燈也沒感覺有撞到人，數月後還在家中持改造手槍想尋短遭警方送辦。

胡男涉犯殺人、槍砲等罪一二審均遭法院判刑18年，最高法院2019年2月駁回上訴定讞，他已入獄近7年日前聲請再審，高等法院昨（22）日開庭審理。

胡家瑞在法庭上胡言亂語嘻笑刻意搗亂秩序，聲稱自己精神狀況不好，問什麼都說「全忘了」，還說自己只是扛罪的人，案發時車子還有「陳則維」與「王雅鈴」2人，要求法官傳來作證，甚至質疑書記官的筆錄不肯簽名，四處挑毛病，最後還問法官「為什麼要回去關？」法官回「難道要放你出去嗎？」

胡男還當面質問法官「你知道我車禍前、車禍後在哪裡嗎？」指責法官沒調查清楚，法官忍不住動怒喝斥「你根本沒病」，要求他不要幽靈抗辯，最後直接宣告退庭，將他還押監獄。

