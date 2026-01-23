撞死清大博士生判18年！惡男提再審「裝傻+胡扯」 法官怒：你根本沒病

記者林盈君／台北報導

2016年6月間，男子胡家瑞深夜駕駛改裝車，闖紅燈撞死「物理奇才」清大博士生林仲桓，起初胡家瑞否認犯案，辯稱天黑沒看到人，交保後，卻將林仲桓的筆電燒毀，丟進新店溪滅證。最終，胡家瑞遭判刑18年定讞，至今已入獄服刑7年，他近日提出再審，本月22日，高院開庭審理，胡家瑞卻一通胡扯，又說自己精神狀況不好，最後法官忍無可忍，痛斥「你根本沒病」，便直接宣布退庭，並將胡男還押監獄。

胡家瑞駕駛改裝車闖紅燈，撞死清大博士生林仲桓，被判刑18年定讞。（圖／資料照）

據了解，胡家瑞因駕駛改裝車，闖紅燈撞死清大博士生林仲桓，還將其拖行70公尺，案件震驚社會。胡男當時供稱，當時車上音樂很大聲，也沒看到有人經過，不知道自己撞了人，但法院裁定交保後，他卻將撿到的林仲桓的筆電燒毀，又丟進新店溪滅證。法院一、二審，依法判處胡家瑞有期徒刑18年，2019年2月最高院駁回上訴定讞。

近日，胡家瑞聲請再審，22日高院開庭審理，但他卻在庭上胡扯，說自己是幫人背鍋，還說車子裡當時有其他人等，面對法官的提問，他又稱自己精神狀況不好，很多事情「都不記得了」，甚至在庭上狂嗆法官、東拉西扯，讓法官終於忍無可忍，痛斥他「你根本沒病」，之後直接宣布退庭。

