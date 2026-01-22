撞死清大「物理奇才」聲請再審 胡家瑞法庭裝傻惹怒法官

男子胡家瑞已入監，聲請再審今出庭。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕新北市男子胡家瑞撞死清大物理奇才林仲桓，被依殺人、槍砲罪判刑18年定讞。胡家瑞卻以罹患疾病、當時非他開車聲請再審。台灣高等法院今開訊問庭，胡男不斷鬼打牆，聲稱開車的不是他，而是另有其人，不斷裝傻、拖延時間，弄得法官動怒，並宣告退庭、還監。

胡家瑞2016年在新北市開車違規闖紅燈迴車，撞倒走在斑馬線上的「物理奇才」清大博士生林仲桓，林生遭拖行車底逾70公尺，送醫不治；胡男逃逸並燒掉林生的隨身筆電滅證，事後胡一度持改造槍枝自轟尋短但未果；胡男的違規駕駛造成1死1傷，林生死亡，另一許女輕傷。

廣告 廣告

台北地院合議庭以胡家瑞始終否認犯罪，並痛批他推卸責任、惡性重大，任意高速闖紅燈迴車，預見即使撞到人也無所謂，有「不確定殺人故意」，態度不負責任、輕率任性，應予以嚴懲，依殺人罪判14年10月、槍砲罪3年6月，合併應執行18年徒刑。

胡家瑞主張本身有病，還說當時車子上還有「陳則維」、「王雅鈴」2人，自己是出來扛罪的人，他希望聲請傳「王雅鈴」作證，並不斷鬼打牆重複話語，面對法官質疑，稱精神狀況不好全都不記得。

胡家瑞不斷盧法官，弄得法官一度惱火，認為他根本在故意搗亂法庭秩序，拖延開庭時間，胡一度嘻笑，更挑剔書記官的筆錄，來來回回不肯簽名，故意挑書記官、法官毛病，還一直問「還監」是什麼意思，為什麼要回去關？讓法官怒斥：「難道要放你出去嗎？」

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

基隆火警2死4傷！勇消詹能傑3衝火場 面罩給受困女殉職

中港澄清割腕醉男重拳打飛護理師！同事衝出櫃台飛身救援被讚爆

奪命回收物！基隆起火民宅堆「衣山」阻逃生 勇消詹能傑遭嗆昏殉職

