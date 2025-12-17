撞死清潔員酒駕男遭起底「民眾黨特約」店 台南黨部急聲明切割

酒駕撞死清潔隊隊員的肇事男子，遭起底是安平區一家鹽酥鴨店老闆。（翻攝自當事人臉書）

台南安平區昨（16日）清晨發生一起酒駕致死悲劇，一名48歲的鄭姓男子酒後駕駛賓士車，高速追撞正在執行收運垃圾勤務的23歲陳姓清潔隊員，造成陳女當場慘死，鄭男酒測值高達0.97毫克，甚至一度在現場辯稱自己沒有開車，引發家屬及目擊民眾極度憤怒，台南地院已裁定將他羈押。更引發爭議的是，有網友發現這家香酥鴨店是「台灣民眾黨台南市黨部特約商家」，該黨部深夜緊急發出聲明，強調「堅持酒駕零容忍」。

面對輿論的發酵與質疑，民眾黨台南市黨部昨（16日）深夜緊急發出聲明，強調黨部「一向堅持酒駕零容忍」，並用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，市黨部也深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南市黨部說明，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨部黨務運作、組織或人員管理無關，對於事故發生深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命殞落，竟被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作。

民眾黨台南市黨部呼籲，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息，市黨部也尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，毋枉毋縱。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





