撞死清潔隊員否認酒駕 台南男裁定羈押

16日早上8時許，鄭姓男子酒駕高速衝撞陳姓女清潔員，造成陳女傷重不治。肇事者遭台南地院裁定羈押，民眾也群起激憤。

台南市民說：「你這樣害一個家庭，還有一個年輕的生命消逝，實在很不好。」、「我覺得這種行為太可惡，引起公憤。」

肇事鄭姓駕駛酒測值高達0.95，被救出時還醉醺醺，否認開車。而殉職的陳女為清運外包公司的員工，並非台南市環保局正式編制，環境部因公殉職120萬元補償金，台南市環保局及民代協助爭取，希望替家屬多爭取一份保障。

清潔公司經理劉相如表示，「會再跟父母做聯繫，公司這邊也有法律團隊協助，都有在協助後續處理。」

民進黨台南市議員林依婷指出，「舅舅部分其實都很情緒上，我們初步也是有跟他私訊，他也說，其實罹難清潔隊員的爸爸媽媽，現在情緒都非常不穩定，請委員跟環境部積極來爭取這一筆120萬濟助金。」

家屬因傷心過度還未回應。雖然警方持續取締酒駕，但酒駕案件仍層出不窮，民間團體認為，台灣的飲酒文化盛行以及刑度太低有關聯。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長高淑真表示，「108年到112年，這5年來，法務部在執行酒駕案件判刑刑度，我們來看統計數字，在酒駕致死這部分，平均判刑的刑度只有37.8個月，也就是根本不到3年2個月，他只是法律訂定初犯致人於死，判處3年到10年有期徒刑的最低刑度。」

目前台南市一天仍可開出約24件酒駕罰單，未被攔查的黑數更多，不定時炸彈散布在城市各角落。協會也認為，徹底斬斷民眾僥倖心態，從教育、重罰多管齊下，才有機會減少悲劇一再上演。