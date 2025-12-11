撞死違規騎電輔車老翁 小貨車司機判刑8個月

路上常見長者騎電輔車代步，駕駛應保持注意。示意照，非本案事故。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕田姓長者違規騎電輔車上路，行經路口時未注意來車貿然駛入，遭駕駛小貨車的林姓男子撞上，田翁傷重不治，車禍鑑定雖認定田翁是肇事主因，但林姓駕駛也有過失，屏東地院審酌全案情狀，依過失致死罪判處林男8個月徒刑，可上訴。

田翁去年12月間騎電輔車行經屏東市路口時，與駕駛小貨車的林姓男子發生碰撞，田翁頭部受創、四肢骨折，送醫急救後仍傷重不治，林男被依過失致死罪送辦；車禍鑑定報告指出，田翁違規騎電輔車上路，且行經路口時，未讓幹線道車優先通行，貿然駛入，與小貨車發生碰撞，為肇事主因；林男未注意車前狀況、減速通過該路口，為肇事次因。

屏東地院認為，田翁雖應為該起車禍負起較大肇責，但林男也有過失，與田翁死亡具相當因果關係，且遲未與死者家屬達成和解，衡量全案情狀，依過失致死罪判處林男8個月徒刑。

