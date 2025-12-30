撞死雲林雙屍還肇逃！死者身分曝「勤奮人妻、獨居伯」魂斷上班路

記者陳佳鈴／雲林報導

一名60多歲的李姓男子及其單車倒臥內線車道，肢體因受多車輾壓破碎，相隔約 10 公尺的中線車道，則橫臥著另一名40多歲的李姓女機車騎士。（圖／翻攝Threads）

雲林台19線元長今（30）日清晨5時46分發生一起離奇的2死重大交通事故！2名分騎機車與單車的騎士疑遭多部車輛接連撞擊輾壓，因傷勢過重當場死亡，兩人陳屍地點距離不到10公尺。隨著警方深入調查，兩名死者樸實且勤懇的身分背景也隨之曝光，令鄰里與家屬悲慟不已。

當時警消接獲通報趕抵車禍現場，景象極其驚悚，一名60多歲的李姓男子及其單車倒臥內線車道，肢體因受多車輾壓破碎，一度連性別都難以辨認；相隔約 10 公尺的中線車道，則橫臥著另一名40多歲的李姓女機車騎士，其下半身嚴重變形，同樣已無生命跡象。現場散落物橫跨數十公尺，卻不見任何肇事車

這場死劫奪走了兩個平凡家庭的支柱與寄託，其中60歲男性死者為「撿銅鐵」為生的獨居長者，他平日獨居，儘管步入晚年且隻身一人，他依然勤奮，幾乎每天清晨都會騎著單車前往案發村莊，沿路撿拾廢棄的銅鐵物品。被撞到扭曲變形的單車不僅是交通工具，更是他自食其力的依靠，不料竟在日復一日的辛勤路途中，遭不明車輛撞飛30公尺外慘死。

李姓死者被撞到扭曲變形的單車不僅是交通工具，更是他自食其力的依靠，不料竟在日復一日的辛勤路途中，遭不明車輛撞飛30公尺外慘死。（圖／翻攝畫面）

另一名40多歲的李姓女子，原為北部人，婚後嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆及一名尚在求學的孩子同住。在家人眼中，她是名生活單純、認真負責的好媳婦。案發時，她一如往常在清晨5點多騎車出門，準備前往北港工作，當時她騎車離家不到10分鐘的路程就發生車禍。

根據遺體受損狀況、輾壓痕跡與現場掉落物研判，警方初步推測死者倒地後，極可能又遭後方至少 2 輛以上的車輛再次輾過。目前專案小組已擴大調閱台 19 線沿路監視器及行車紀錄器。

