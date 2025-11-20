彰化員林發生嚴重肇逃案！45歲陳姓男子撞死女騎士後，竟與毒友在逃亡26小時期間吸毒。警方在逮捕陳男時，同時逮捕兩名協助脫逃的同夥，並在逃亡車輛內搜出依托咪酯和安非他命等毒品。目擊民眾表示，看到警察整群圍住，還以為有人在吵架，擔心有槍趕快避難。陳男不僅沒有負起責任，反而製造斷點逃避法律制裁，更荒謬的是還繼續吸毒，殘害自己也讓一個家庭破碎，行徑令人髮指！

撞死騎士後疑「邊逃邊吸毒」換車找毒友接應。(圖／警方提供)

在彰化員林撞死女騎士肇逃案件，陳姓肇事者逃亡26小時落網，他疑似在肇事後，還去找毒友繼續吸毒，警方也在他逃亡開的車內搜出毒品。

肇逃男撞死女騎士 逃亡還找毒友吸毒。(圖／警方提供)

這起悲劇發生在11月18日下午1時04分，陳姓男子在彰化員林開車肇事後加速逃逸。事發後約26分鐘，他在社頭住家附近棄車，並立即聯絡朋友請求接應。警方調查發現，陳男之後在社頭至員林一帶四處遊蕩，晚上則借宿在朋友家或旅館。隔天下午3時10分，警方終於在員林山腳路一段將他逮捕。

悲劇發生在11月18日下午1時04分，陳姓男子在彰化員林開車肇事後加速逃逸。(圖／警方提供)

警方懷疑陳男在肇事前就已吸毒，這可能是造成事故的原因之一。在逮捕行動中，現場有許多民眾圍觀。一位目擊民眾表示，當時看到警察整群圍住，以為有人在吵架，擔心有槍而趕快跑進去避難。

事故現場附近的機車行老闆媽媽向媒體透露，當時許多附近民眾都出來協助，甚至拿出三角錐來維持交通秩序。這起事件最令人憤怒的是，陳男在造成他人死亡後，不僅沒有負起責任，反而棄車找人接應，試圖製造斷點逃避法律制裁，更荒謬的是還有心情找毒友繼續吸毒，不僅殘害自己，也讓一個家庭因此破碎。

警方已將陳男及其兩名涉嫌協助脫逃的毒友帶回偵訊，並進行驗尿等相關調查。

