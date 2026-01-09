撞死一家三口！陸男與女友吵「鸚鵡何時學舌」 不爽狂踩油門肇禍

大陸江西省景德鎮一家三口過馬路慘遭車輛撞死，案件今將宣判。檢方披露，事件起因竟是肇事駕駛，在車內與女友爭論「鸚鵡何時開始學舌」，心情不佳加速踩油門導致失控釀禍。

家屬高舉被撞死的一家三口照片討公道。（圖／翻攝《網易》）

《極目新聞》報導，根據庭審筆錄，事發當時廖男駕車載著女友，正在等紅綠燈，「等紅綠燈的時候，兩個人因為『鸚鵡學舌』（鸚鵡學人說話）是何時開始討論，一個說大概4千年、一個又說6千年。廖男當時就吼了他的女朋友，她沒理他，就拿手機去查。」

報導表示，之後綠燈亮起，廖男突然猛踩油門，「廖男就踩下100％電門（電動車油門），她被嚇到了，就哀求他說：『老公，我錯了。』廖男鬆了一點，接著又把電門踩到100％。」

檢方指出，廖男在短短數秒內，兩度將加速踏板踩至最大，在限速40公里的市區道路上飆車，隨即失控撞上正在過馬路的一家三口，根據鑑定，當時車子時速高達128公里。

報導表示，這起事故發生於2024年10月2日傍晚6時42分，地點位於景德鎮市昌江大道，被害人胡姓男子一家三口正在斑馬線上過馬路，遭廖男高速駕駛車輛正面撞擊，其中年僅11個月的嬰兒當場身亡，胡男夫妻送醫後雙雙不治，案發震驚社會。

