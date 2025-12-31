撞死？輾屍？65歲男「臟器外露」高大成：大貨車釀禍

法醫高大成分析雲林2死車禍，高機率是大貨車造成。（圖／東森新聞）





雲林這起離奇重大事故，奪走兩條人命，騎單車的65歲李姓男子獨居，平時撿資源收，騎機車的47歲婦人則是要去上班途中遭遇不幸，家屬在網路發文痛罵，肇事者撞到人不停車，還把人輾過去，根本是殺人！法醫高大成表示，如果是生前被輾，骨折的部位和出血點都會很明顯，另外可以從車輛輪胎、輪溝和底盤檢查，是否有死者噴濺血跡及DNA，釐清是撞死還是輾屍。

李姓男子騎乘的單車，後座後輪扭曲變形，李姓婦人的機車，龍頭整個碎裂，兩人當時都倒在路上，遭到輾壓喪命，李姓男子臟器外露，連搶救的機會都沒有。

法醫高大成：「重的那種車子，才有可能造成臟器外露，一般的車不會，百分之90以上都是大貨車，大貨車太重了。」

案發現場，兩人都倒臥在路中，到底兩人是被撞擊後倒地，生前遭輾還是死後被輾，法醫高大成表示，可以從骨折和出血位置來看，如果活著心臟還在跳動，被車輾過，遭輾壓部位和骨折處會大量出血，如果已經死亡遭到輾壓，骨折處會比較乾淨沒有太多血跡。

法醫高大成：「撞到死了才輾過，他身體骨折位置不會出血，如果還沒死你輾過他，他骨折部位會流很多血。」

47歲李姓婦人是北部人，嫁到雲林元長，和先生婆婆同住，育有一子，因為丈夫身體不好，之前家裡又被詐騙，家中經濟都靠著當佃農的婆婆，和她在早餐店工作賺錢，事發當天她正準備到北港上班，沒想到才出門10分鐘就失去性命。

家屬在網路發文說「好好的家人因為你沒了，撞到不停車還把人輾過去，根本是殺人真的很該死」，痛罵肇事者沒擔當，不會輕易放過他；另一位65歲的李姓死者，獨居平時撿資源回收，也慘死輪下。

元長鄉後湖村村長劉悅治：「很糟糕因為都被輾過，可能還不只一部車輾過，要重罰應該修法要修重一點。」

兩人倒地前，是否遭到其他車輛撞擊或追撞，又有多少台車將他們輾過。高大成表示，可以從輪溝輪胎和底盤，檢查是否有噴濺血跡或DNA，同時比對死者衣物，是否有輪胎痕跡，不過兩名死者在倒地時，或許都還有機會救回一命，但甘蔗車駕駛卻將人輾過還肇事逃逸，讓死者家屬悲憤難以接受。

