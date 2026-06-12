撞死2路人後身亡！桃園毒蟲「正臉照曝」家屬盼：別讓阿公知道

社會中心／巫旻璇報導

桃園市昨（11）日晚間發生一起震驚社會的毒駕事故。30歲張姓男子為毒品列管人口，涉嫌吸食安非他命後駕車上路，途中遭警方攔查卻拒絕停車受檢，反而加速逃逸，警方表示，張男沿途闖紅燈、蛇行穿梭車陣，與警車展開約3公里追逐，最終行經經國路與天祥三街口時失控衝撞路人，造成正在停等紅燈的65歲侯姓男子及52歲葉姓男子傷重不治，張男本人也因傷勢過重身亡，釀成3死悲劇，事故曝光後引發社會譁然，張男背景也隨之遭起底。據了解，他曾有毒品及詐欺等前科，平時從事汽車買賣工作。對於這起事件，張男家屬態度低調，不願多談，僅表示暫時不希望90歲高齡的阿公知道此事。

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桃園毒蟲撞死2路人「自己也慘死」！正臉照曝「被挖前科累累」家屬盼：別讓阿公知道

桃園市11日晚間張男涉嫌吸食安非他命後仍開車上路，遭警方攔查時拒絕配合受檢，隨即加速逃逸，最終失控衝撞路旁民眾，造成2名無辜路人喪命。（圖／民視新聞）









桃園市11日晚間張男涉嫌吸食安非他命後仍開車上路，遭警方攔查時拒絕配合受檢，隨即加速逃逸，最終失控衝撞路旁民眾，造成2名無辜路人喪命，自己也因傷重不治，釀成3死悲劇。事發後，張男身分也隨之曝光。據了解，他曾有毒品及詐欺等前科，平時從事汽車買賣工作，並活躍於社群平台分享賣車資訊，就在案發前不到一個月，張男還曾在臉書粉專發布販售車輛影片，從影片畫面可見，張男頂著一頭亮眼藍髮，站在車旁向鏡頭介紹車況與配備，談吐相當熟練。拍攝者當時還提到，自己開著賓士外出時，白色Fit一路緊跟其後，張男聽聞後甚至笑稱：「我還沒踩到底耶。」除了介紹車輛性能、內裝與配備外，他也透露自己本身就是Fit車主，並邀請有興趣的民眾到場賞車議價。事後外界發現，影片中車尾貼有「藝」字貼紙的白色Fit，正是11日晚間肇事的同一輛車。









桃園毒蟲撞死2路人「自己也慘死」！正臉照曝「被挖前科累累」家屬盼：別讓阿公知道

張男涉嫌吸毒拒檢逃逸，失控衝撞路人釀3死悲劇，現場一片狼藉。（圖／民視新聞）





根據司法資料，張男自民國107年起便多次因毒品案件遭法院判刑，期間曾接受強制勒戒，但出所後仍持續施用毒品。檢警調查發現，他於114年8月施用第二級毒品甲基安非他命，同年又因涉嫌交易依托咪酯煙彈遭查獲，尿液檢驗呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，後續依販賣第二級毒品等罪嫌遭桃園地檢署起訴。今年3月，新北地方法院審理後，依施用第二級毒品罪判處張男有期徒刑4個月，得易科罰金。判決指出，其行為主要危害自身健康，尚未對他人生命、身體或財產造成明顯實害，因此予以較輕刑度，不料判決出爐不到3個月，張男竟涉嫌吸毒後駕車上路，最終釀成2名無辜路人喪命，自己也傷重不治。









桃園毒蟲撞死2路人「自己也慘死」！正臉照曝「被挖前科累累」家屬盼：別讓阿公知道

肇事張男曾有毒品及詐欺等前科，平時從事汽車買賣工作。（圖／翻攝畫面）









針對這起重大車禍，桃園地檢署檢察官今（12）日下午完成相驗。檢方指出，侯姓、葉姓死者皆因車禍造成頭部及身體多處重創，死因分別為創傷性休克及中樞神經休克；至於張男遺體則將擇期解剖，以進一步釐清相關案情。桃檢也表示，已通知犯罪被害人保護協會協助家屬申請慰問金，後續將由律師協助辦理財產保全及求償程序，以保障被害人家屬權益。

根據《三立新聞網》報導，張男平時與越南籍妻子同住在透天厝1樓，與家人互動不多，家屬對其平日收入來源及經濟狀況也不甚清楚。對於張男涉嫌毒駕肇事後身亡，家屬對此相當低調，不願多談，僅透露目前暫時不打算讓高齡90歲的祖父得知噩耗。





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