撞死23歲女清潔員「屍掛垃圾車尾」！酒駕犯長相曝：知名賣鴨的

記者簡榮良／台南報導

高清無碼照曝光！台南市安平區今（16）日上午8時許發生奪命意外，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路邊執勤，為了確定是否有誤丟回收物，走回垃圾車尾，沒想到就是個這盡責念頭害她喪命；才剛轉身回頭，隨即遭後方一輛賓士車高速追撞，陳女慘淪夾心當場身亡，鮮血噴濺引擎蓋。駕駛酒測值0.95超標3倍，身份也隨之起底。有人從車身認出駕駛就是在安平區賣鹽酥鴨的老闆48歲鄭傳吉，知名到上過美食節目，撞死人後仍昏昏大睡，無法製作筆錄。

有人從車身認出駕駛就是在安平區賣鹽酥鴨的老闆鄭傳吉，知名到上過美食節目，撞死人後仍昏昏大睡，無法製作筆錄。（圖／翻攝畫面）

這起死亡意外發生在今日上午8時9分，安平區慶平路上一輛垃圾車及隨車清潔人員執勤時，遭後方一輛賓士車高速追撞，現場滿目瘡痍，消防出動5車10人前往搶救，23歲清潔車員陳女明顯死亡未送醫，48歲賓士駕駛鄭傳吉意識清楚，腳部骨折，在消防協助下脫困送醫，實施酒測值竟高達0.95超標3倍，確定酒駕害命。

店外斗大的標語寫著：「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」，這回喝到天亮接受自己駕車上路，撞死無辜清潔員。（圖／翻攝自臉書）

監視器拍下奪命瞬間，陳女原本在垃圾車旁收垃圾，隨後走向車尾查看垃圾車斗內是否有誤丟回收物，才轉頭不到3秒，隨即遭後方賓士車高速追撞，陳女當場喪命夾心喪命，血液噴濺賓士車引擎蓋，男友趕緊從垃圾車駕駛座下車，不斷拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助，恨不得自己有三頭六臂，一口氣就可以把人救出來，無奈回天乏術，心愛的人在自己眼前枉死，崩潰痛哭。

男友回憶事發前，兩人正在定點收垃圾，有依規定放三角錐警示，女友當時走到車尾，是為了確定車斗裡面有沒有誤丟回收，雖然才剛到職2個多月，做事瞻前顧後，相當盡責，內心不禁疑惑：是不是女友當時別走過去、別那麼雞婆，就能逃過死劫？

心愛的人在自己眼前枉死，崩潰痛哭。（圖／翻攝畫面）

女友這次閉上眼就不能再相遇，酒駕撞死人的鄭傳吉也眼睛閉閉，不勝酒力仍在睡覺，無法製作筆錄。有人從肇事車輛認出，他就是在安平賣鹽酥鴨的老闆，店址在派出所旁，主打獨家中藥熟成入味，上美食節目侃侃而談，展示自己研究多年的心血，誓言顛覆大眾對鴨的刻板印象。店外斗大的標語寫著：「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」，這回喝到天亮接受自己駕車上路，撞死無辜清潔員，叫死者家屬怎麼接受？

男友說，女友當時走到車尾，是為了確定車斗裡面有沒有誤丟回收，雖然才剛到職2個多月卻相當盡責。（圖／翻攝畫面）

