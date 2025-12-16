撞死23歲女清潔員！酒駕身分起底「竟是安平名店扒趴鴨老闆」 網湧入灌爆1星負評

台南安平慶平路發生酒駕追撞事故，白色賓士撞上垃圾車，造成女清潔員當場死亡。其肇事駕駛（左圖）身分也曝光。（翻攝畫面）

今（16日）上午8時許，台南市安平區慶平路發生一起嚴重車禍，一名23歲陳姓女清潔員在垃圾車作業時，遭後方高速駕駛的白色賓士追撞，當場被夾在車輛之間慘死。

警方調查，肇事駕駛48歲的鄭姓男子酒測值高達0.95，初步酒駕追撞已涉嫌刑事責任。而這名男子的身分也隨之曝光，他竟是當地知名脆皮鴨店的老闆，日前就曾因侵權爭議遭求償，如今又酒駕肇事。

台南安平酒駕追撞垃圾車原因是什麼？

事故發生時，陳姓女清潔員剛走到垃圾車後車斗檢查回收物，不料白色賓士高速撞上，行車紀錄器畫面顯示，碰撞僅不到2秒，女清潔員被夾在兩車之間，造成下半身粉碎性骨折，並引發多重性外傷死亡。死者工作才2個月，當時早班出勤，父母接獲噩耗到場悲痛欲絕。

肇事駕駛背景遭起底？酒測值多少？

這名肇事駕駛鄭男，染著一頭金髮、右臂刺青，是安平知名脆皮鴨「扒趴鴨」老闆，平時還會拍短影音行銷。事故發生後，鄭男身上散發濃烈酒味，意識清醒但語無倫次，似乎喝得爛醉，右腳左腳均有撕裂傷，被送醫急救。

警方抽血酒測值高達0.95，屬嚴重酒駕範圍，並依法依《刑法》185條之3公共危險罪及第276條過失致死罪偵辦。

新聞曝光後，鄭男經營的脆皮鴨Google評論馬上被網友灌爆1星負評：「酒駕撞死人」「東西合不合我的胃口我不知道 老闆酒駕真的是該死」「酒駕鴨」「酒駕撞人,店面可以收一收了」「酒駕殺人的店能吃嗎」「酒駕記得償命」google地圖上的店家名稱甚至被改成「台南安平酒駕推薦｜酒駕鴨」。

消息曝光後，許多網友憤怒湧入店家的google評論留言。（翻攝自google評論）

警方與檢察官後續如何處理？

台南市警四分局報請檢察官相驗，檢察官會同法醫初步認定，女清潔員死亡原因為車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折及多重性外傷。肇事責任與刑度將待檢察官偵辦結果釐清。

警方同時強調，酒駕不僅涉及刑事責任，亦將面臨高額罰鍰、駕照吊銷及民事賠償，呼籲民眾切勿心存僥倖。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

