撞爛BMW豪車⋯欠12萬維修費跑路了！38歲男「僅落跑4天」又追撞2車

記者林意筑／台中報導

郭男開車因不明原因追撞前方轎車、自行車。（圖／翻攝自Threads @_haohao0910）

台中一名38歲郭男日前發生車禍後，先將車輛送至大里區某汽修廠稍作修復，事後郭男竟欠下12萬元維修費，直接將車輛開走跑路，汽修廠老闆氣得報警。未料昨（29）日傍晚，郭男開車行經南屯區時因不明原因追撞前方轎車、自行車，造成2人受傷，而警方也發現該車輛疑似卡有案件，目前警方仍在調查釐清中。

郭男疑似欠下12萬元維修費，跑路4天後肇事遭逮。（圖／翻攝自Threads @_haohao0910）

據悉，昨日傍晚5時許，有網友在南屯區五權西路、向上路口處，目擊一輛白色BMW轎車先追撞上行駛於中線車道的休旅車，隨後又追撞另輛U-Bike，撞擊力道猛烈，BMW轎車的零件四散、引擎蓋嚴重隆起，現場一片狼藉。

廣告 廣告

轄區警方獲報趕抵，針對3方駕駛進行酒測，皆無酒駕情事，同時也進一步搜索BMW轎車上是否藏有毒品，在車內發現毒品氣味或施用毒品器具，初步判定未涉毒或毒品情形。至於休旅車駕駛、自行車騎士分別臉部、腿部受挫傷，後續皆自行就醫。

BMW轎車先追撞休旅車後又追撞另輛U-Bike。（圖／翻攝自Threads @_haohao0910）

事後經警方調查，發現郭男駕駛的該輛BMW轎車疑似卡有案件，他在10月12日時曾在大甲區發生車禍，事後將車輛送至大里某修車廠維修，直到本月26日時，郭男見車輛已大致修復，便將車輛直接開離修車廠，卻未支付12萬元修車費。

修車廠老闆見狀氣得報警提告詐欺，經調查才發現，該輛BMW轎車登記在郭男父親名下，但登記地址為戶政事務所，導致修車廠無法聯繫車主，也無法向其家屬追討12萬元欠款，未料郭男落跑4天就撞車肇事，後續將由霧峰警分局接續偵辦。至於案件詳情，有待警方進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

不從就殺妳！噁男強押女友人性侵遭逮辯：她幫戴套是自願 遭打臉判刑

台中噁男不滿被甩！拿刀抵腹威脅16歲小女友逼打「分手砲」 法官怒判刑

18歲BMW男「無照又毒駕」輾斃行人！辯患糖尿病求交保 法官狠打臉

氣溫急降！彰化某國小老師「上課突倒地」無心跳了 全校師生死神前搶命

