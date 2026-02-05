撞球冠軍獎盃造型掀話題！陸網笑翻：這不是我家果盤嗎

英國撞球選手特賈德·川普（Judd Trump）2日在社群平台分享手捧2026年司諾克德國大師賽冠軍獎盃的影片，未料評論區湧入大量新疆網友留言，紛紛表示這座獎盃看起來十分眼熟。為了證明所言不虛，許多網友更在留言區曬出自家果盤照片，兩者在輪廓與造型上確實高度相似，讓不少人笑稱「新疆媽媽都解釋不清了」。

英國撞球選手特賈德·川普。 （圖／翻攝《極目新聞》）

綜合大陸媒體5日報導，這座冠軍獎盃是為了紀念對歐洲司諾克發展有卓越貢獻、推動賽事落戶柏林的布蘭登·帕克（Brendan Parker）而命名。獎盃杯身採用全水晶材質打造，以流線型切割設計呈現獨特的現代質感，自2011年賽事重啟後便沿用至今。

司諾克德國大師賽冠軍獎盃「撞臉」新疆果盤。 （圖／翻攝《極目新聞》）

新疆果盤的造型則歷經時光打磨，兼顧實用與美觀特性。作為新疆待客文化的重要組成部分，這類果盤通常用來盛放果乾、水果、糕點等各式美食，承載著新疆人骨子裡的熱情好客傳統。部分果盤更融入非物質文化遺產技藝，具備觀賞與收藏價值。

網友們對這場意外的「撞臉」事件反應熱烈，有人開玩笑表示「我早就知道，我媽不是一般人」。這次跨地域的巧合，讓國際賽場的榮耀象徵與新疆日常的生活器物因相似設計產生連結，不僅為嚴肅的體育賽事增添幾分輕鬆氛圍，也讓更多人看見新疆日常生活中的美學與溫暖，展現不同文化對美好事物的共同詮釋。

