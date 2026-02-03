撞球場變格鬥擂台！投資討嘸錢 20人鬥毆

撞球場變格鬥擂台，桃園1間撞球場內，發生20多人的群毆事件！（圖／東森新聞）





撞球場變格鬥擂台，桃園1間撞球場內，發生20多人的群毆事件！嫌犯不滿被害人找他投資，遲遲沒有給營收，雙方相約談判、大打出手，警方出動快打部隊控制現場，將落跑的7名嫌犯逮捕到案。

員警vs.嫌犯：「不要動，你們從哪邊出來的，是速食店嗎，吃到滿身大汗，在這邊蹲著。」

2名男子看到警察來了，拔腿就跑，心虛被逮住，還在嘴硬狡辯。

員警vs.嫌犯：「從撞球場出來的，對不對你呢，那剛剛還跟我說你來吃速食。」

員警沿路攔截，除了從速食店跑出來的這2位，還有人開車在路上，當街上演警匪追逐，因為不久前，這些人發生鬥毆。

員警vs.嫌犯：「你要幹嘛，你要幹嘛，坐下啦，不要亂動。」

事情就發生在，3日凌晨1時半，根據警方了解，嫌犯聽信被害人在台北投資棋牌社10多萬元，但都沒有拿到營收，覺得不合理，因此雙方約在桃園國豐三街上一間撞球館談判，不過他們各站立場，根本談不攏，最後一言不合爆發口角、肢體衝突，變成20人當街群毆。

龍安所長邱胤廷：「因財務問題發生糾紛，夥同友人毆打被害人，本所接獲報案，立即啟動快打部隊，趕抵現場對嫌犯及其友人進行壓制，將動手的7名嫌犯，全數逮捕到案，依法移請偵辦。」

雙方為了拚個輸贏，各自找來人馬助陣，最後兩敗俱傷。

嫌犯和被害人，過去本是朋友，如今卻因為投資問題產生糾紛，不僅失了錢財，友誼的小船也說翻就翻。

