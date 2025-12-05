撞球選手江水淨出演新北市衛生局毒品防制宣導短影音，傳遞給青少年粉絲正向價值觀

新北市衛生局今年推出最新反毒教育宣導短影音，特別邀請國際級撞球選手江水淨出演，影片中江水淨化身白雪公主及各種角色，透過角色扮演，以生動故事呈現面對誘惑時的堅定立場與正確抉擇，將拒絕毒品的觀念自然融入情節中，讓青少年在觀賞過程中理解毒品危害並建立正向價值觀。

國際級撞球選手江水淨曾在2024世界女子十號球撞球錦標賽獲得第17名，以及2024全國女子及U19青少年公開賽冠軍，世界排名第29，更曾獲大專優秀青年肯定，在社群平台擁有相當多青少年粉絲，具正向影響力。江水淨將平日專注與穩定的運動態度，轉化為面對誘惑時的冷靜與理性，成為青少年學習正確價值的榜樣。

她在影片中透過自信與果斷的形象示範，向青少年傳達堅定拒絕誘惑的重要性，同時也藉由角色故事強化正向思考與自我掌控能力，期望鼓勵年輕觀眾在日常生活中做出明智選擇，建立健康、正向的人生觀。江水淨以細膩表情與肢體演繹，讓觀眾感受到「誘惑雖近，理性選擇更重要」的訊息。隨著劇情發展，最終選擇拒絕毒品，並在家人與朋友的支持下重拾自信與堅定，傳達正向價值與自我掌握的重要性。

新北市衛生局表示，本次短影音透過江水淨客串，將正向精神與生活情境結合，讓反毒訊息更貼近青少年生活經驗。局方指出，毒品誘惑可能隱身於日常生活中，透過觀賞故事、理解角色掙扎與抉擇，青少年能更深刻意識到毒品的危險，並學會保持清醒判斷、做出正確選擇。影片同時利用幽默、戲劇化的演出與情境轉折，使教育訊息自然融入，寓教於樂，提升青少年吸收與共鳴度。

江水淨表示，參與反毒短影音拍攝讓她有機會將專注與堅持的態度帶入表演，希望能啟發青少年在面對誘惑時保持理性判斷，勇敢做出正確選擇。她也呼籲青少年，在日常生活中要勇敢拒絕毒品誘惑，珍惜健康生活，以正向態度追求目標與夢想。

衛生局提醒，如發現身邊親友可能接觸毒品，或需要諮詢協助，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885，共同營造安全健康的生活環境。

影片連結：https://youtube.com/shorts/0rNNweneTFs?si=6UHZxEkIaIU2P7Ck

