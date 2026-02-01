即時中心／温芸萱報導

昨（31）日上午11時許，花蓮縣台9線176.2公里處發生一起自撞事故。一輛自小客車由南往北行駛，疑似煞車突然失靈，失控直衝中央分隔島，猛烈撞上號誌桿。監視器畫面顯示，事故後車輛未見駕駛下車，熱心駕駛上前查看時，車內一度冒出黑煙，情況驚險。警方調查，駕駛為66歲陳姓男子，副駕72歲林姓女子，兩人皆臉部挫傷送醫，所幸意識清楚、無生命危險，酒測值為0，肇因仍待釐清。

昨日上午11時左右，花蓮縣台9線176.2公里處發生一起自撞交通事故。一輛自小客車沿台9線由南往北行駛，準備返回住處，行經事故路段時，車輛疑似突然煞車失靈，整輛車失控直線衝向中央分隔島，猛烈撞上路中央的號誌桿，衝擊力道相當驚人。

廣告 廣告

附近監視器畫面顯示，車輛高速撞擊後停在分隔島旁，卻遲遲未見駕駛下車，路過的其他駕駛察覺異狀後立即停車上前查看，並衝到駕駛座打開車門，車內隨即冒出一陣黑煙，現場一度相當驚險。

警方到場後調查，駕駛為66歲陳姓男子，副駕駛座則載有72歲林姓女子。事故造成陳男臉部多處挫傷、頸部拉傷，林女也有臉部多處挫傷，兩人皆由救護人員送往花蓮慈濟醫院治療，所幸意識清楚，暫無生命危險。

警方對陳姓駕駛進行酒測，結果酒測值為零，已排除酒駕因素。至於是否為機械故障或其他原因導致事故，仍有待進一步鑑定與調查釐清。

事故處理完畢後，相關單位也派遣工程人員到場，緊急修復遭撞毀的號誌桿，並在完成清理後，恢復道路正常通行。

快新聞／撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙

車輛先撞上三角錐。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙

車輛直線衝向中央分隔島。（圖／民視新聞翻攝）

原文出處：快新聞／撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙

更多民視新聞報導

清晨惡火！北市吳興街民宅大火「1女OHCA」 駭人畫面曝光了

台北大安區光復南路住宅火警！10樓烈焰裝潢全燒毀 2人為情侶

清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級

