撞瞬曝光！車頭全毀、磚牆噴飛 新北酒駕男慘了

新北市汐止區今（15）日凌晨發生一起酒駕自撞事件。一名馬姓男子酒後開車沿鄉友街行駛時，撞上民宅梁柱，外側水槽與磚牆被撞得四散破裂，車頭也幾乎全毀，現場滿地殘骸。警方酒測後發現，馬男酒測值高達0.60mg/L，嚴重超標，警方已依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。

新北市汐止區今天凌晨發生一起酒駕自撞事故。凌晨5點左右，一名馬姓男子開著自小客車行經鄉友街，準備轉往鄉長路二段時，疑因酒駕整台車直接衝向路旁民宅的梁柱，撞擊力道相當大，民宅外部水槽被撞得破裂，磚牆碎片四散，車頭板金也嚴重毀損，現場一片狼藉。

車內除了馬男外，還載有徐姓男性友人，兩人分別受到四肢擦挫傷，所幸皆保持清醒。警消趕抵後，立即將兩人送往汐止國泰綜合醫院治療。

警方後續進行酒測時，發現馬男酒測值高達0.60mg/L，明顯超標。警方除依程序完成交通事故處理紀錄，也依《刑法》公共危險罪嫌，將馬男函送士林地檢署偵辦。

民宅外部水槽被撞得破裂，磚牆碎片四散，車頭板金也嚴重毀損，現場一片狼藉。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／車頭損毀、磚牆散落！酒駕男凌晨猛力自撞

民眾一早起來看到自己家被撞成這樣，立即開始清理。（圖／民視新聞翻攝）

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

