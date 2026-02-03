撞破頭見紅！鮑爾與教練相撞逆轉 黃蜂喜迎七連勝

（記者許皓庭／綜合報導）夏洛特黃蜂今（3）日迎戰新奧爾良鵜鶘，場上出現罕見意外，當家球星鮑爾（LaMelo Ball）於首節救球時與總教練李伊（Charles Lee）發生正面頭部衝撞，導致眼角當場流血。儘管鮑爾短暫退場治療，但他浴血回歸後率領球隊克服 22 分的巨大落後，終場以 102 比 95 擊潰鵜鶘，喜迎追平隊史近十年紀錄的 7 連勝。

圖／夏洛特黃蜂今（3）日迎戰 新奧爾良鵜鶘 ，當家球星鮑爾（LaMelo Ball）於首節救球時與總教練李伊（Charles Lee）發生正面頭部衝撞，導致眼角當場流血。（翻攝）

這起插曲發生在首節開打不到三分鐘，鮑爾為搶回界外球飛身救球，卻與正在場邊走動的教練李伊相撞。李伊當時試圖閃避卻未果，兩人雙雙倒地。鮑爾隨後因眼角裂傷被送往休息室，經隊醫以醫用黏合處理傷口後重新披掛上陣。李伊賽後自責地以「愚蠢」形容自己的舉動，表示因專注力分散才導致意外，並對鮑爾展現的職業精神表達由衷敬意。

鵜鶘趁著黃蜂主力受傷期間發動猛攻，第二節一度將領先擴大至 22 分。然而下半場風雲變色，鮑爾展現頂級球星實力，不僅在進攻端強勢切入與爆扣帶動士氣，防守端更協助球隊將鵜鶘末節得分壓制在 13 分。全場比賽，鮑爾貢獻 24 分、8 籃板及 5 助攻，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）與米勒（Brandon Miller）則分別贊助 17 分與 16 分。

鵜鶘方面雖有墨菲三世（Trey Murphy III）攻下全場最高 27 分，但球隊在關鍵時刻進攻斷電，無力守住優勢。黃蜂此役成功克服全場 17 次失誤與大幅落後，達成自 2016 年林書豪效力時期以來的最長連勝紀錄。鮑爾賽後冷靜表示，相較於意外，贏球才是首要目標，展現出高度的心理素質與對勝利的渴望。

