撞翻7機車才停止！打倒車檔還沒拉手煞 七旬婦遭愛車當街拖行

記者楊忠翰／台北報導

北市張婦下車問路卻未拉手煞車，結果車輛倒退滑行撞翻7輛機車。（圖／翻攝畫面）

台北市1名71歲張姓老婦，13日上午開車行經農安街，她為了下車問路，遂排檔掛在倒車檔位置，亦未拉上手煞車，結果她一下車後，轎車自行往西北方向倒退滑行，直到撞翻7輛路旁機車才停止，所幸並未造成任何人員傷亡，不過張婦恐將負擔機車維修費用。

中山分局表示，今天上午10時許，張婦欲前往台北市懷愛館，卻在農安街一帶迷路，她為了問路而下車，卻將排檔掛在倒車檔，連手煞車都沒拉，結果悲劇一瞬間發生，轎車直接倒車滑行，原本站在車門旁的張婦，亦被自己愛車拉著奔跑，現場一度險象環生。

該車一路往西北方向滑行，此時熱心路人撞見此景，隨即衝上前去幫忙，但轎車已經撞上路旁7輛機車，未再繼續向前滑行，因此現場無人受傷；警方獲報後趕抵現場，並對張婦進行酒測，數值為0毫克，後續將交由雙方自行協調理賠事宜。

中山分局呼籲，駕駛人停車時應操作正確檔位，藉以維護交通安全。

