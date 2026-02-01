撞老夫婦還動手打人！高雄男有暴力前科 竟是環保局清潔隊員

【緯來新聞網】高雄市楠梓區近日發生一起街頭暴力事件，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向撞倒70歲林姓老翁及其妻子，竟痛毆2人，還攻擊見義勇為的21歲簡姓男大生，事件曝光引發社會撻伐。如今，馬男的身分曝光，是高雄市環保局清潔隊員，目前已被停職，環保局將召開職工考核會議嚴懲。

事情發生在1月30日下午4時許，林姓老翁和梁姓妻子走在楠梓區惠民捷道的行人專用區，沒想到馬男逆向騎乘電動自行車闖入，當場撞上2人，雙方爆發口角，結果馬男情緒失控，連續揮拳痛毆2名長者，正好路過的簡姓男大生上前制止。



然而，馬男並沒有收手，脫下安全帽朝簡男揮打，但簡男迅速反擊，將對方制伏在地。警方獲報後迅速趕到現場，當場依現行犯將馬男逮捕，林姓老翁和妻子與男大生均提告傷害，馬男也反告男大生，全案移送橋頭地檢署偵辦。



事實上，馬男有暴力前科，去年10月間曾在楠泰街一帶因行車糾紛，手持磚塊對路人叫囂恐嚇，雖然沒有人員受傷，且雙傷未提告，但已留下紀錄。如今馬男的身分曝光，證實是環保局清潔隊職工，高雄市環保局指出，該員行事風格極度不當，目前已先行暫停其勤務執行，後續將召開職工考核會進行嚴厲議處，強調絕不包庇。



