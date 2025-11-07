撞臉周杰倫爆紅！蛋餅攤老闆追星慘遭詐騙

中國河北一名因長相酷似天王周杰倫而在網路走紅的蛋餅攤販，近日成為詐騙集團的受害者。這位被網友暱稱為「粥餅倫」的街頭小販，11月在社群平台上公開自己遭詐騙的經過，提醒民眾提高警覺。

根據粥餅倫本人說明，詐騙事件發生在今年7月。當時他在網路直播中向粉絲表達未能搶購到周杰倫演唱會門票的遺憾。隨後，一名自稱是周杰倫粉絲的網友主動與他聯繫，聲稱擁有特殊管道，能夠協助他取得演唱會內場門票。

這名詐騙者表示每張門票售價2000元人民幣。由於對方曾在去年就加入粥餅倫的微信好友名單，期間也曾討論過商業合作事宜，這些互動紀錄降低了粥餅倫的戒心。基於這份信任，他決定購買兩張門票，隨即轉帳4000元人民幣，相當於新台幣約1.7萬元，並提供個人身分證件與聯絡資訊。

廣告 廣告

轉帳完成後，對方最初承諾會順利出票。然而隨著演唱會日期逐漸接近，詐騙者開始以各種理由拖延。先是表示出票過程遇到技術問題，接著提議改為購買武漢場次的門票。這些推託持續到演唱會結束，粥餅倫始終沒有收到任何門票。

當粥餅倫要求退還款項時，對方繼續編造各種藉口推諉責任。最終，這名詐騙者完全停止回覆訊息，徹底消失在網路世界中。直到11月，粥餅倫才完全確認自己遭到詐騙，隨即前往當地派出所報案。根據最新消息，警方已正式立案，目前正在進行調查。

粥餅倫在社群平台發布影片，詳細說明整起詐騙經過。他在影片中無奈表示，4000元人民幣對於一個賣雞蛋灌餅的小攤販來說是筆不小的數目，必須賣出相當多張餅才能賺回這筆損失。

這位因外貌神似周杰倫而在網路上擁有大量粉絲的攤販，以自身慘痛經歷呼籲大眾提高警覺。他特別強調，千萬不要輕易向陌生人轉帳，即使對方曾經有過互動，也必須謹慎確認身分與交易內容的真實性。

粥餅倫表示，希望透過分享自己的受騙經驗，能夠防止其他人遭遇類似詐騙。他提醒所有網友，在進行任何金錢交易前，務必多方查證，避免因為一時疏忽造成財務損失。目前他正配合警方調查，期待能夠追回被騙款項。

更多品觀點報導

45億豪宅超跑全查扣！太子集團在台操盤手5人聲押禁見

全支付「盜刷潮」！用戶一夜慘賠8萬 銀行：錢追不回來

