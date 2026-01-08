撞臉李珠珢！袁惟仁20歲女兒「熱戀饒舌歌手HowZ」被抓包 IG全露餡

娛樂中心／綜合報導

「小胖老師」袁惟仁與前妻陸元琪有過一段14年婚姻，並育有一雙子女，其中，20歲女兒「梓蛋」如今已長成亭亭玉立的美少女，先前甚至被說撞臉韓籍AI女神李珠珢。不過近日有網友發現，梓蛋疑似與年長她10歲以上的饒舌歌手HowZ熱戀中，兩人不僅多次在相同的場景拍照，HowZ的社群甚至有追蹤陸元琪的帳號，顯見兩人關係相當穩定。

梓蛋與HowZ出現在同一地點被抓包。（圖／翻攝自梓蛋G）

有網友以「HowZ和梓蛋在一起？！」為題在Dcard發文，指出兩人經常出現在同個地點，其中一張照片，網友推測是在男方去年8月生日慶生所拍攝，而梓蛋則在同年10月才公開分享。除此之外，眼尖網友更發現，HowZ IG追蹤名單除了女方的網拍帳號，甚至包括梓蛋媽媽陸元琪。

HowZ 8月慶生貼文，和梓蛋照片中所在地點相同。（圖／翻攝自HowZ IG）

據了解，梓蛋一直是HowZ的粉絲，而這段年齡差超過10歲的戀情，也意外成為網友討論焦點。消息曝光後，有粉絲直呼「我失戀了」；也有人表示自己還停留在HowZ先前與YouTuber「賤葆J-Bao」成員晨晨交往的印象中。

