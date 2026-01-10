撞臉柬埔寨斷腿網紅！兄弟嚇壞喊「要不要救你」 薔薔不忍出手了

記者趙浩雲／台北報導

薔薔表示在柬埔寨被打斷腿的網紅不是她。（圖／翻攝自臉書）

近日網路瘋傳一名26歲中國女網紅雙腿疑似被打斷、狼狽流落柬埔寨街頭的畫面，因外型神似薔薔（林嘉凌），不少網友誤以為當事人就是她本人，引發熱議。對此，薔薔今（10）日不忍出面澄清，親自拍片說明來龍去脈，並還原該名女子的真實背景。

薔薔在影片中直呼：「那不是我好不好！」並對掌鏡人調侃提問「聽說你在柬埔寨被打斷腿了，現在平安嗎？」無奈回應：「我怎麼會人在柬埔寨？還有兄弟真的以為是我，說要來救我，結果還這麼慢。」

薔薔查出對方的背景。（圖／翻攝自臉書）

她表示，因過去曾拍攝相關節目接觸過類似案例，對此狀況略知一二，因此第一時間就找人協助了解對方狀況，甚至透過人脈聯繫當地搜救與協助單位。薔薔透露，該名女子原本是在柬埔寨「西港王府」嗨場工作，後來失去工作後，長期自我放縱，身心狀況逐漸惡化。

薔薔也坦言，看到對方現況仍感到心疼，「希望她可以早日康復。」但同時也再次強調：「真的不是我，我也沒有被打斷腿。」她更幽默補充，自己不僅沒有法令紋，平時也都有做電波拉提保養，呼籲大家「請認清本人素顏狀態」，不要再誤會，並表示會請在柬埔寨的朋友代為送水果慰問。

