撞見女友與前男友碰面 基隆醋男竟駕車猛撞對方洩憤

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子與魏姓女子近日因感情生變，大小糾紛不斷。未料，昨日深夜林男駕車回到兩人位於山海觀社區的租屋處時，在社區人行道上發現女友竟與前林姓男友碰面。氣憤之下，竟駕車撞向兩人。魏女被撞後，意識模糊頭部及四肢受創，送往醫院救治中。肇事的林男則於今日凌晨1時30分前往派出所說明，全案將朝殺人未遂罪偵辦。

警方初步調查，28歲林男與同歲的魏女兩人同居在山海觀社區內，近期因感情糾紛，常常發生衝突。未料，昨日深夜魏女前男友跑來與她碰面，剛好被現男友看見，氣憤之下，撞向二人，造成魏女受傷。

廣告 廣告

警方獲報後隨即調閱監視器，追查車主，發現是林男父親所有，循線聯繫上林男通知他到案說明。

警方對其進行酒、毒測，發現他毒品快篩為安非他命部分呈現陽性，目前進一步採尿送驗中，全案將朝殺人未遂等罪偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

（圖多）民眾自發到北捷隨機殺人案現場獻花悼念 1婦人在現場撕碎「小橘書」

