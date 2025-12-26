撞見媽媽跟別人進汽車旅館！兒以為「遭詐騙」報警求助…真相超心碎

記者陳弘逸／台南報導

台南人妻阿花（化名）結婚43年，跟男子大壯（化名）偷情，2度前往汽車旅館，被兒子撞見，起初以為媽媽遇到詐騙報警求助，意外揭露這段婚外情。阿花丈夫小綠（化名）憤而提告大壯，求償51萬；大壯則抗辯，主張是為了尋求安靜地聊天處所才前往汽車旅館，否認侵權，但說詞未獲法官採信，判他應賠償40萬元。

判決指出，男子小綠（化名）1978年跟女子阿花（化名）結婚，育有一子，未料，婚後43年，妻子竟跟男子大壯（化名）發展出婚外情，今年1月、3月還被兒子撞見媽媽跟外遇對象進出汽車旅館，起初以為是詐騙報警，事後才知是外遇。

小綠得知此事後，還發現妻子阿花跟小王大壯私下有大量曖昧、露骨對話，已逾越一般正常交往，侵害配權，憤而提告大壯求償51萬元。

大壯則主張，兩人一同去汽車旅館，是為了尋求安靜地聊天處所才前往，強調無任何不當及越矩行為，否認不法侵害，也認為請求精神慰撫金額過高，以此抗辯。

綜合相關證據，及小綠兒子的證述，法官認為，小綠的兒子跟大壯並無怨仇，也不會為了袒護爸爸，並冒著偽證罪處罰，以及父母婚姻破裂的風險，虛編故事，因此未採信，大壯說詞。

法官審酌，小綠高中畢業，已退休，育有1名子女已成年；大壯高中畢業，已婚，育有3名子女已成年，考量雙方教育程度、身分、地位、經濟能力，判大壯應賠償40萬元，可上訴。

