撞見自家貓談戀愛！ 與窗外浪貓「深情對望、碰手手」 網笑：羅密咪與茱麗咪
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
毛小孩們的可愛互動常常讓人看了心都融化，恨不得在家觀察他們一整天。近日，有網友分享了一則影片，只見家中貓咪竟與屋外的流浪貓隔著窗戶深情互動，兩貓對望、伸手相觸的畫面彷彿在拍偶像劇，讓不少網友瞬間融化，直呼根本是貓咪版《羅密歐與茱麗葉》。
一名網友日前在微博上分享了一則影片，從影片中可以看到，自家養的橘貓爬上廚房窗台，久久望著窗外不肯離開，讓飼主感到相當好奇。鏡頭一轉才發現，屋外竟然站著一隻賓士浪貓，兩隻貓隔著鐵窗深情款款地望著對方，似乎正在進行一場祕密約會。
畫面中，賓士貓伸出前腳從鐵窗縫隙探進屋內，輕輕碰觸橘貓的手，還不時對著牠喵喵呼喚，橘貓則一臉深情地靠近回應，雙方眼神交流滿滿，氣氛甜到不行，宛如被家人反對戀情、只能偷偷幽會的苦命小情侶。當牠們意識到被發現後，橘貓轉頭一臉無辜地望著飼主，窗外的浪貓則默默蹲下想把自己藏起來，讓飼主站在一旁看了又好笑又無奈。
影片曝光後立刻吸引不少網友點閱，上傳至今已累積超過5萬次觀看，網友們看完後也紛紛留言回應，「羅密咪與茱麗咪」、「喵：媽咪啊，他才不是什麼窮小子 」、「這麼可愛的乳牛貓女婿就成全牠們吧」、「世界名畫《網戀》」、「蠻般配的」、「咪寶釧要去挖野菜了」、「富家千金與窮小子 」。
